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Ресторан став храмом, а хостел - монастирем: як бізнесмен з Тернополя виживає на карантині

Тернопіль, П'ятниця 13 листопада 2020 13:08
Ресторан став храмом, а хостел - монастирем: як бізнесмен з Тернополя виживає на карантині
Бізнесмен з Тернополя зробив ресторан храмом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Підприємець з Тернополя оформив свій бізнес, як релігійну організацію

Бізнесмен з Тернополя Тарас Ковальчук знайшов лазівку в законодавстві, щоб вижити під час посилення карантину в Україні. Чоловік оформив свій ресторан і хостел як релігійну організацію.

Про це підприємець написав на своїй Facebook-сторінці.

Ковальчук обурений тим, що уряд не чує бізнесменів, які ледь вижили після першого карантину. На його думку, краще закрити повністю все на 14 днів, ніж розтягувати карантин поступовим посиленням заходів.

"Краще закрити все тоді на 14 днів, але реально все на повний локдаун і Епіцентр також з Сільпо, АТБ і аптеками, видача тільки через вікно. Ну і від дому не далі ніж на 500 метрів. Тоді буде результат, а не ці напівсправи", - пише Ковальчук.

Тоді підприємець почав шукати юридичний механізм. І він знайшовся в досвіді інших країн. Приміром, у Польщі є фітнес-центр, що став церквою.

"Почали вивчати, виявилося церкви не треба, треба просто релігійну організацію. Тому сьогодні 12.11.2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту", - відповів бізнесмен.

Тепер вихідними хостел буде працювати у форматі монастиря, а ресторан як храм.

Ресторан став храмом, а хостел - монастирем: як бізнесмен з Тернополя виживає на карантині

Бізнесмен з Тернополя оформив себе як релігійну організацію (фото: facebook.com/kovalli.in.ua)

Нагадаємо, що в Україні з суботи, 14 листопада, почне діяти карантин вихідного дня.

Також ми писали, що для пенсіонерів зробили важливе уточнення по карантину вихідного дня.

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