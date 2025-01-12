Решетник відреагував на публічну сварку Інни та Терена з "Холостяка"

Нагадаємо, днями у розмові зі Славою Дьоміним уродженка Харкова Інна висловилася щодо критики на адресу російськомовних людей.

Вона зауважила, що іноді сама використовує русизми. Також Бєлєнь зазначила, що підтримує харків'ян, навіть якщо вони продовжують спілкуватися російською мовою, і закликала всіх залишатися людяними.

Олександр зізнався, що для нього стало несподіванкою позиція його дівчини. Під публікацією ветерана війни виникла жвава дискусія, внаслідок чого Інну захейтили.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Переможниця шоу "Холостяк" поділилася, що через мовне питання їхня сварка з Тереном стала публічною, і тепер вона відчуває себе "незахищеною".

Коментуючи ситуацію Григорій Решетник зізнався, що "не бачить жодного конфликту" між парою.

“Це нормально, коли дві особистості, які будують стосунки, висловлюють свою точку зору, обговорюють ті чи інші теми, дискутують і намагаються знайти спільний знаменник. Бо до зустрічі партнера у кожного з нас був свій особистий досвід, дитинство та шлях зростання, своє бачення життя. А коли ти будуєш сім'ю чи стосунки, бажано, щоб ці цінності сходилися та мали одне спільне бачення, й мету", - висловився телеведучий.

Також він переконаний, що закоханим вдасться почути й зрозуміти один одного.

Решетник висловився про сварку Терена та Бєлєнь (скріншот)