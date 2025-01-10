Учасниця "Холостяка" зізналася, чи зустріла своє кохання після шоу

Учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" з ветераном Олександром Тереном, тату-майстриня Вікторія Клочко, зізналася, чи має вона стосунки після того, як засвітилася на проєкті.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

На запитання журналіста, чи писали їй чоловіки після того, як вона покинула шоу, дівчина відповіла, що такі випадки були.

"Були такі чоловіки, але поки не було такого повідомлення або чоловіка, якому б я захотіла відповісти", - зазначила Клочко.

Водночас свою другу половинку вона поки що не зустріла.

"Зараз взагалі я фокусуюся на своїй роботі, на своїй діяльності. Але моє серце вільне і відкрите для стосунків. Якщо станеться в моєму житті кохання, я буду тільки рада", - чесно зізналася зірка "Холостяка".

Віка Клочко з "Холостяка" (фото: instagram.com/vikusia_klochko)

Чому Віка Клочко пішла зі скандалом із "Холостяка"

Незважаючи на те, що Вікторія була однією з найяскравіших учасниць шоу, вона покинула проєкт за власним бажанням у п'ятому випуску.

Річ у тім, що під час зйомок у дівчини був день народження. Терен привітав її, передавши букет квітів і книгу. Однак Вікторія хотіла, щоб у її свято головний герой приділив їй більше уваги під час особистої зустрічі. Зазначимо, що Олександр того дня провів групове побачення у Львові з Аліною, Анастасією та Юстиною.

Клочко прийняла імпульсивне рішення, зібрала валізи та за власним бажанням залишила шоу.

Для багатьох учасниць такий її вчинок став неприємною несподіванкою, і більшість конкуренток розкритикували Вікторію.

Водночас Терен вирішив розібратися в ситуації та зателефонував дівчині. Він не приховував, що такий вчинок його дуже розлютив.

Клочко в розмові з холостяком зізналася, що у неї є особисті проблеми, а також її образив той факт, що він не був поруч із нею на день народження. Олександр поцікавився, чи потрібна Вікторії допомога, на що вона відповіла відмовою.

Пізніше стало відомо, що дівчину "кинули" на гроші шахраї. Вона давно хотіла придбати авто, знайшла відповідну фірму, внесла завдаток. Потім протягом 6 місяців Клочко поступово перевела 15 тисяч доларів, покривши всі необхідні витрати та чекаючи розмитнення автомобіля.

А коли вона була на зйомках "Холостяка", дізналася, що компанія, найімовірніше, є шахраями. Зателефонувавши з телефону редактора власнику, вона дізналася, що фірма припиняє свою діяльність, а її менеджера звільнили через звинувачення в тому, що він нібито переказував кошти клієнтів на власний рахунок.

Зіткнувшись із цією ситуацією, Віка звернулася по допомогу до юриста та поліції. Наразі триває слідство та судовий процес. Вона також зазначила, що судове засідання кілька разів переносилося, а нова дата призначена на 14 січня.

Віка Клочко (фото: СТБ)