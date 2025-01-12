Решетник отреагировал на публичную ссору Инны и Терена из "Холостяка"

Напомним, на днях в разговоре со Славой Деминым уроженка Харькова Инна высказалась по поводу критики в адрес русскоязычных людей.

Она отметила, что иногда сама использует русизмы. Также Белень отметила, что поддерживает харьковчан, даже если они продолжают общаться на русском языке, и призвала всех оставаться человечными.

Александр признался, что для него стало неожиданностью позиция его девушки. Под публикацией ветерана войны возникла оживленная дискуссия, в результате чего Инну захейтили.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Победительница шоу "Холостяк" поделилась, что из-за языкового вопроса их ссора с Тереном стала публичной, и теперь она чувствует себя "незащищенной".

Комментируя ситуацию Григорий Решетник признался, что "не видит никакого конфликта" между парой.

"Это нормально, когда две личности, которые строят отношения, высказывают свою точку зрения, обсуждают те или иные темы, дискутируют и пытаются найти общий знаменатель. Потому что до встречи партнера у каждого из нас был свой личный опыт, детство и путь роста, свое видение жизни. А когда ты строишь семью или отношения, желательно, чтобы эти ценности сходились и имели одно общее видение, и цель", - высказался телеведущий.

Также он убежден, что влюбленным удастся услышать и понять друг друга.

Решетник высказался о ссоре Терена и Белень (скриншот)