Зірка "Холостяка" відповіла на закиди, що прийшла на шоу заради піару

Тату-майстриня Віка Клочко була однією з найяскравіших учасниць 13 сезону "Холостяка" з ветераном війни Олександром Будьком з позивним "Терен", проте зі скандалом залишила шоу в п'ятому випуску . Тепер дівчина розповіла, як реагує на хейт, зокрема, на коментарі в мережі, що вона прийшла на шоу, щоб пропіаритися і розкрутити свій бізнес.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Клочко зазначила, що вона заповнила анкету тільки після того, як дізналася, хто буде головним героєм.

"Я дуже багато разів говорила про свою позицію. У мене першочергова мотивація піти на шоу була в тому, що його головний герой - Олександр. І я заповнила анкету саме після того, як зрозуміла, хто саме головний герой. Він мені подобався", - наголосила вона.

Також вона розуміла, що після зйомок у шоу багато хто дізнається про її діяльність.

"Звичайно, я розуміла, що якщо я потраплю на проєкт, то багато людей дізнаються про мою творчість, про мою діяльність і, можливо, захочуть до мене прийти. Але це тільки ймовірність", - зазначила Віка Клочко.

Дівчина наголосила, що вона навпаки переживала, що участь у реаліті може зашкодити її репутації.

"Я взагалі хвилювалася, що участь у проєкті зашкодить моїй репутації. Тому я навіть не знаю, що на таке говорити. Люди думають тільки те, що в їхній голові, і це ніяк не пов'язано зі мною", - підсумувала вона.

Учасниця "Холостяка-13" (фото: instagram.com/vikusia_klochko)

Що відомо про Віку Клочко

Дівчині 29 років.

Закінчила Вінницький національний медичний університет за спеціальністю "Лікар-дерматовенеролог".

Оскільки з дитинства дівчина любила творчість, вона вирішила стати майстром тату. Має свою студію в Хмельницькому.

Нині займається викладанням майстерності татуювання та веде авторський блог про тату в Instagram.

Віка Клочко (фото: instagram.com/vikusia_klochko)