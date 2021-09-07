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Рэпера Тимати заметили в Греции с украинской моделью

Новина українською →
Греция, Вторник 07 сентября 2021 17:00
Рэпера Тимати заметили в Греции с украинской моделью Фото: Тимати (instagram.com/timatiofficial)
Автор: Роман Мирончук

Тимати сейчас находится на отдыхе в Греции. При этом его заметили в компании украинской модели Саши Дони. Изначально они скрывали свои отношения, но теперь их сфотографировали вместе. К тому же пара публикует совместные фото у себя в Instagram, правда пока без лиц.

38-летний Тимати и 20-летняя Саша Дони находятся на греческом острове Миконос.

Рэпера Тимати заметили в Греции с украинской моделью

Тимати и Саша Дони в Греции (фото: Telegram-канал "PEOPLETALK")

Украинка опубликовала фото, на котором стоит с мужчиной. По его рубашке и тату на руках видно, что это российский рэпер.

Рэпера Тимати заметили в Греции с украинской моделью

Скриншот с Instagram

Что известно о Саше Дони

Девушка из Чернигова, но в данный момент живет в Киеве. Она занималась художественно гимнастикой, поэтому может похвастаться подтянутой фигурой и хорошей растяжкой, которую не стесняется демонстрировать в сети.

Рэпера Тимати заметили в Греции с украинской моделью

Стоит отметить, что бывшая девушка Тимати и мать его семилетней дочери Алисы, российская модель Алена Шишкова прокомментировала фото Саши. Она поставила смайлик в виде огня.

Рэпера Тимати заметили в Греции с украинской моделью

Скриншот с Instagram

В сети украинки много откровенных снимков. На ее Instagram подписано 94,7 тысяч человек.

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Саша Дони (фото: instagram.com/sashadony)

Напомним, украинская модель Анжелика Срабьянц выпала с балкона в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-турком Бураком Эрджаном. Когда приехала скорая помощь она еще была жива, но по дороге в больницу скончалась.

Мы также писали о том, что украинская модель Елизавета Карибская пленила сердце знаменитого футболиста Сергена Ялчина.

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Греция Тимати
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