Украинская модель пленила сердце знаменитого футболиста. Он старше ее на 26 лет (фото)
Тренер турецкого "Бешикташа" Серген Ялчин начал встречаться с 22-летней украинской моделью Елизаветой Карибской. При этом бывший футболист старше ее на 26 лет. После чемпионата Турции 48-летний Ялчин отправился в Украину.
Об этом сообщает местное издание Gunboyu.
Молодая украинка находилась вместе с Ялчиным во время чемпионата Турции и радовалась вместе с ним победе "Бешикташа" в чемпионате страны.
Украинская модель Елизавета Карибская (фото: gunboyugazetesi.com.tr)
видноТакже запечатлены моменты, когда девушка плакала от счастья, когда футбольный клуб ее возлюбленного выигрывал.
Украинская модель Елизавета Карибская (фото: gunboyugazetesi.com.tr)
Интересно, что во время чемпионата Ялчин не хотел, чтобы СМИ писали о его отношениях с 22-летней моделью, поэтому он попросил возлюбленную закрыть все ее аккаунты в соцсетях.
Стало известно, что Ялчин, который также закрыл свою страницу в Instagram и теперь снова открыл, строит планы на отпуск с Карибской.
Напомним, молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев для съемок в рекламе. Она опубликовала фото и видео из столицы Украины в своем Instagram.
Девушка также показала вид из своего гостиничного номера. На фотографии видно работников, которые, вероятно, мыли окна.
Ранее украинка с самой большой грудью сделала откровенное признание.