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Украинская модель пленила сердце знаменитого футболиста. Он старше ее на 26 лет (фото)

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Турция, Вторник 18 мая 2021 11:23
Украинская модель пленила сердце знаменитого футболиста. Он старше ее на 26 лет (фото) Коллаж РБК-Украина: Серген Ялчин встречается с украинской моделью
Автор: Styler

Тренер турецкого "Бешикташа" Серген Ялчин начал встречаться с 22-летней украинской моделью Елизаветой Карибской. При этом бывший футболист старше ее на 26 лет. После чемпионата Турции 48-летний Ялчин отправился в Украину.

Об этом сообщает местное издание Gunboyu.

Молодая украинка находилась вместе с Ялчиным во время чемпионата Турции и радовалась вместе с ним победе "Бешикташа" в чемпионате страны.

Украинская модель пленила сердце знаменитого футболиста. Он старше ее на 26 лет (фото)

Украинская модель Елизавета Карибская (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

видноТакже запечатлены моменты, когда девушка плакала от счастья, когда футбольный клуб ее возлюбленного выигрывал.

Украинская модель пленила сердце знаменитого футболиста. Он старше ее на 26 лет (фото)

Украинская модель Елизавета Карибская (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

Интересно, что во время чемпионата Ялчин не хотел, чтобы СМИ писали о его отношениях с 22-летней моделью, поэтому он попросил возлюбленную закрыть все ее аккаунты в соцсетях.

Стало известно, что Ялчин, который также закрыл свою страницу в Instagram и теперь снова открыл, строит планы на отпуск с Карибской.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев для съемок в рекламе. Она опубликовала фото и видео из столицы Украины в своем Instagram.

Девушка также показала вид из своего гостиничного номера. На фотографии видно работников, которые, вероятно, мыли окна.

Ранее украинка с самой большой грудью сделала откровенное признание.

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