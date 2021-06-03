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Ремонтники киевских дорог стали героями соцсетей, насыпав не туда (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве дорожники эпично оконфузились во время ремонта дорожного покрытия. При этом они невозмутимо наблюдали за происходящим.

Об этом сообщает Сніданок з 1+1.

Так, на кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как специальная машина насыпает в грузовик смесь для ремонта дороги, но из-за промашки с расстоянием, она летит мимо.

Если кого-то другого эта ситуация бы смутила, то не дорожников. Они не метушатся, пытаясь не допустить "утечки".

Впрочем, один из работников замечает, что все идет не по плану и начинает махать водителю грузовика, чтобы тот немного сдал назад.

Видео: В Киеве дорожники попали в конфуз с ремонтом дороги (ТСН)

Ранее мы писали, что фонтан в центре Киева залили моющим средством. При запуске получилась настоящая пенная вечеринка.

Также сообщалось, что в центре Киева оригинально косят траву, используя при этом альпинистское снаряжение.

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