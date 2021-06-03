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Ремонтники київських доріг стали героями соцмереж, насипавши не туди (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві дорожники епічно осоромилися під час ремонту дорожнього покриття. При цьому вони незворушно спостерігали за тим, що відбувається.

Про це повідомив Сніданок з 1+1.

Так, на кадрах, опублікованих в соціальних мережах, видно, як спеціальна машина насипає у вантажівку суміш для ремонту дороги, але через промашку з відстанню, вона летить повз.

Якби когось іншого ця ситуація б збентежила, то не дорожників. Вони не метушаться, намагаючись не допустити "витоку".

Втім, один з працівників помічає, що все йде не за планом і починає махати водієві вантажівки, щоб той трохи здав назад.

Відео: у Києві дорожники потрапили в конфуз з ремонтом дороги (ТСН)

Раніше ми писали, що фонтан у центрі Києва залили миючим засобом. При запуску вийшла справжня пінна вечірка.

Також повідомлялося, що у центрі Києва оригінально косять траву, використовуючи при цьому альпіністське спорядження.

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