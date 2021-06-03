В Киеве решили оригинально покосить траву: использовали "альпинистов"

Возле Андреевской церкви в Киеве, которая находится на Андреевском спуске, работники музея решили оригинально покосить траву. Они использовали для этого снаряжение альпинистов.

Об этом на своей странице в Facebook написал замдиректор национального музея "София Киевская" Вадим Кириленко.

"Альпинистский покос травы выглядит так", - подписал он забавное фото.

Возле Андреевской церкви скосили траву (фото: Facebook/Вадим Кириленко)

Кириленко в комментарии "Вечернему Киеву" рассказал, что работники музея каждый год проходят обучение и получают специальные "корочки".

"Это наши ребята дендрологи работают "альпинистами". Но они дополнительно каждый год проходят обучение и получают "корочки" о разрешении допуска к работе на высоте", - рассказал замдиректор национального музея.

Отметим, что это уже третий покос травы в этом сезоне на территории музеев. Кстати, газон на памятнике Золотые ворота заменили на искусственный, так как там траву нереально покосить.