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В Киеве решили оригинально покосить траву: использовали "альпинистов"

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Киев, Четверг 03 июня 2021 11:19
В Киеве решили оригинально покосить траву: использовали "альпинистов" В Киеве оригинально скосили траву (коллаж РБК-Украина, фото Вадим Кириленко)
Автор: Людмила Жукова

Возле Андреевской церкви в Киеве, которая находится на Андреевском спуске, работники музея решили оригинально покосить траву. Они использовали для этого снаряжение альпинистов.

Об этом на своей странице в Facebook написал замдиректор национального музея "София Киевская" Вадим Кириленко.

"Альпинистский покос травы выглядит так", - подписал он забавное фото.

В Киеве решили оригинально покосить траву: использовали &quot;альпинистов&quot;

Возле Андреевской церкви скосили траву (фото: Facebook/Вадим Кириленко)

Кириленко в комментарии "Вечернему Киеву" рассказал, что работники музея каждый год проходят обучение и получают специальные "корочки".

"Это наши ребята дендрологи работают "альпинистами". Но они дополнительно каждый год проходят обучение и получают "корочки" о разрешении допуска к работе на высоте", - рассказал замдиректор национального музея.

Отметим, что это уже третий покос травы в этом сезоне на территории музеев. Кстати, газон на памятнике Золотые ворота заменили на искусственный, так как там траву нереально покосить.

Как мы писали ранее, в Киеве 24 мая отличились странными действиями коммунальные службы. Так, несмотря на дождь, недалеко от станции метро "Левобережная" поливали газон.

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