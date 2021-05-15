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Фонтан в центре Киева залили моющим средством: вот что получилось при запуске

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Киев, Суббота 15 мая 2021 15:45
Фонтан в центре Киева залили моющим средством: вот что получилось при запуске Фото: Фонтан на Подоле в Киеве (kievmonument)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве хулиганы решили пошутить, добавив в фонтан моющее средство. После запуска фонтана сегодня, 15 мая, его сразу же пришлось выключить. Ведь результатом стала настоящая "пенная вечеринка".

Об этом сообщили нам в пресс-службе КГГА.

Инцидент произошел на Контрактовой площади (Подол).

"Сегодня начался сезон работы столичных фонтанов, но один из них уже пришлось отключить. В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство", - говорится в сообщении.

Теперь специалистам надо слить из фонтана всю воду, очистить его, а затем запустить снова.

Фонтан в центре Киева залили моющим средством: вот что получилось при запускеФонтан в центре Киева залили моющим средством: вот что получилось при запуске

Фото: Фонтан на Подоле, 15 мая 2017 (kyivcity.gov.ua)

Городская власть призвала с уважением относиться к имуществу территориальной общины города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов.

К слову, осенью 2017 года с этим же фонтаном произошла другая неприятность. Тогда хулиганы добавили в воду флуорисцентный краситель "Уранин А", что сделало воду ядовито-зеленого цвета.

А летом того же года вандалы уже устраивали "пенную вечеринку" с этим фонтаном.

Фонтан в центре Киева залили моющим средством: вот что получилось при запуске

Фото: Фонтан на Подоле, 2017 год (facebook.com/podiluzn; kievmonument)

Ранее мы писали, что утка с десятками утят перекрыла движение в Киеве.

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