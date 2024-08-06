Яремчук вперше прокоментувала своє материнство: "Найбільша радість у житті"

Марія Яремчук, яка нещодавно повернулася у мережу після тривалої відсутності, висловилася про народження первістка. Співачка зізналася, що щаслива бути матір'ю.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар виконавиці для каналу М1 розповідає про це детальніше.

Що сказала Яремчук

Відома артистка зауважила, що після народження малюка складно повернутися до звичного темпу життя. Проте тепер, за її словами, воно отримало зовсім інакший зміст.

"Це неможливо - прийти у звичний темп на перших місяцях, коли тільки дитиночка з'явилася. Це зовсім інше життя вже. Зовсім інше, але, звісно, воно отримало новий зміст. Це найбільша радість у світі - діти", - сказала Марія.

Окрім того, знаменитість відповіла на питання ведучої з приводу пліток у пресі про себе. Так, вона заявила, що в переважній більшості спокійно до цього ставиться, адже така ситуація є "природною для артиста".

"Так, я нікого собі не чіпала, але воно щось трошки собі там закрутилося в ЗМІ. Але нічого страшного. Це природне явище для артиста. Почитала, відклала - і все", - підкреслила селебриті.

Співачка прокоментувала тему материнства (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)

Що Яремчук казала раніше про вагітність

Донька Назарія Яремчука стала мамою наприкінці весни цього року. Саме тоді у ЗМІ почала з'являтися відповідна інформація.

Співачка вийшла на зв'язок лише згодом і обурилася, що Чернівецький перинатальний центр "злив" пресі інформацію про народження її сина, яка була конфіденційною.

Окрім того, виконавиця звернулася до підписників з емоційним закликом щодо того, що суспільство повинно поважати не лише поважати особисті кордони кожного, а й "захищати права матерів та їхнє здоров'я, психічне у тому числі".

Також у мережі ходили чутки про те, що батьком дитини зірки є Олександр Пономарьов, але вона спростувала такі припущення.

"Завдяки ствердним заголовкам навіть сусіди тепер не жартівливо питають: "А де Саша? Це правда?". Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина", - висловлювалася зірка української сцени.

Марія Яремчук лише нещодавно підтвердила, що стала матір'ю (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Що відомо про особисте життя Марії

Співачка, яка поки призупинила свою музичну кар'єру, не поспішає розкривати свого обранця. Тему особистого життя вона воліє тримати у секреті.