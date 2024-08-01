Який вигляд зараз має Марія Яремчук, яка нещодавно вперше стала мамою (фото)

Наприкінці весни Марія Яремчук народила первістка, і лише нещодавно виконавиця прокоментувала цю звістку, а також відповіла, чи справді батьком її дитини є Олександр Пономарьов . Тепер вона вперше за останній час вийшла на зв'язок у соцмережах і показала, як нині виглядає.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що сказала зірка у своєму зверненні в Instagram .

Марія Яремчук показалася у соцмережах

Перервати мовчання артистка вирішила на тлі виходу фільму про її батька, зірки української попмузики Назарія Яремчука. Стрічка, як відомо, називається "Яремчук: Незрівнянний світ краси", і подивитися її у прокаті глядачі зможуть уже з 8 серпня.

Тому дочка відомого музиканта нагадала про прем'єру у своїх соцмережах, а також запропонувала підписникам вгадати, хто із відомих українських артистів виконує треки Назарія Яремчука, які скоро вийдуть у світ. Тим, хто впорається із цією задачею, виконавиця пообіцяла квитки на допрем'єрний показ картини.

У stories Марія з'явилася з об'ємно укладеним волоссям та легким макіяжем. Відео вона записувала, як можна помітити, сидячи в автомобілі. Також можна розгледіти, що на ній було біле вбрання та помітна підвіска на шиї.

Співачка вийшла на зв'язок у соцмережах (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Що відомо про материнство Яремчук та чому вона обурювалася через згадки про це у мережі

Співачка була не в захваті, коли наприкінці травня ЗМІ почали писати про те, що вона народила сина. Більше того, як виявилося пізніше подібну інформацію пресі "злив" Чернівецький перинатальний центр, де вона народжувала.

Таку ситуацію зірка назвала грубим порушенням, оскільки була б розкрита конфіденційна інформація.

Яремчук лише нещодавно підвердила, що справді стала матір'ю (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Що стосується батька малюка чи будь-яких інших подробиць особистого життя Марії, то їх вона розкривати не стала.

Нагадаємо, наразі Яремчук активно не займається концертною діяльністю. У минулому вона заявляла, що хоче зробити паузу у кар’єрі, оскільки має сильний страх сцени.