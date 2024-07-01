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"Мав би совість": Яремчук публічно звернулася до брата, який заявляв про їхні складні стосунки

Понеділок 01 липня 2024 20:37
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"Мав би совість": Яремчук публічно звернулася до брата, який заявляв про їхні складні стосунки Марія Яремчук (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)
Автор: Любов Блажко

Марія Яремчук, яка нещодавно підтвердила народження первістка, публічно звернулася до свого брата Дмитра. У соцмережах вона обурилася через те, що він став коментувати тему її особистого життя, а також їхніх взаємин.

Як розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), про це виконавиця повідомила у своєму блозі в Instagram.

Що написала співачка

Донька Назарія Яремчука не зрозуміла раптової появи Дмитра, який, за її словами, пожалівся пресі, що "вона погана специфічна сестра, яка не відповідає на його повідомлення".

Артистка підкреслила, що вони практично не підтримують спілкування.

"Думала я, ладно, хай собі пишуть... Але з'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15 максимум, і пожалівся пресі, що я така погана "специфічна сестра", не відповіла йому у вайбері (я навіть не бачила, бо ним майже не користуюсь) і, бачте, не привітала його, коли в нього народжувалися діти... Звідки я мала знати про це, Діма? Ми не спілкувалися ніколи!" - йдеться у заяві співачки.

"Чувак роки забирав все роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна", - також зауважила вона.

&quot;Мав би совість&quot;: Яремчук публічно звернулася до брата, який заявляв про їхні складні стосунки

Яремчук звернулася до зведеного брата (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Наостанок Марія звернулася до представників преси, і свого брата у тому числі з проханням: не хайпувати на темі чужої приватної інформації та поважати особисті кордони людини.

"Перед тим, як апелювати інформацією, варто хоча б мінімально перевіряти її, а в ідеалі - поважати людину і не хайпувати на чужій приватній інформації. Адресую це також Чернівецькому перинатальному центру та моєму братові Дмитру Яремчуку. Мав би совість", - зазначила співачка.

Нагадаємо, вищезазначений перинатальний центр "злив" ЗМІ інформацію про те, що артистка народила дитину. Про це вона заявила у своїх соцмережах.

&quot;Мав би совість&quot;: Яремчук публічно звернулася до брата, який заявляв про їхні складні стосунки

&quot;Мав би совість&quot;: Яремчук публічно звернулася до брата, який заявляв про їхні складні стосунки

Артистка закликала поважати особисті кордони кожної людини та її право на приватність (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

До слова, Дмитро Яремчук - зведений брат артистки, який з'явився у першому шлюбі Назарія Яремчука. Також вона має ще одного зведеного брата - Назарія. Музиканти виконують кавери на пісні знаменитого батька.

Сам Дмитро, говорячи про Марію, також заявляв, що рідко з нею спілкується.

"Востаннє навесні вона мені написала. Це стосувалося авторських прав на певні татові твори. Запитала, чи ми не заперечуємо, щоб узяла їх у роботу. Ми надали дозвіл", - пригадував він.

&quot;Мав би совість&quot;: Яремчук публічно звернулася до брата, який заявляв про їхні складні стосункиДмитро Яремчук - зведений брат Марії (Фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

Також нагадаємо, нещодавно Дьомін висловився про відомого співака, який раптово повернувся в Україну.

А блогерка Самбурська вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком.

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