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На тлі чуток про вагітність. Ріанна показалася у прозорій нижній білизні: спокусливі фото

Вівторок 02 липня 2024 14:49
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На тлі чуток про вагітність. Ріанна показалася у прозорій нижній білизні: спокусливі фото Співачка Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Катерина Зелінська

Всесвітньо відома співачка Ріанна поставила під сумнів чутки про третю вагітність. Артистка зачарувала фанатів неймовірними фото у спідній білизні для акаунта свого бренду.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про подробиці положення барбадоської співачки.

Мама двох дітей постала на фото у звабливому комплекті прозорої білизни.

В атмосфері тропічних пейзажів Ріанна показала, що її фігура має чудовий вигляд, а на животик немає й натяку!

На тлі чуток про вагітність. Ріанна показалася у прозорій нижній білизні: спокусливі фото

На тлі чуток про вагітність. Ріанна показалася у прозорій нижній білизні: спокусливі фото

Ріанна у спідній білизні (фото: instagram.com/savagexfenty)

Користувачі соцмережі захоплено відреагували на знімки артистки. Ось деякі з коментарів:

  • Я чекала роки до цього дня!

  • Найсексуальніша людина у світі!

  • Красуня

  • Рірі завжди на висоті!

  • Так, матусю! .

Що відомо про ще одну вагітність співачки

Нещодавно поширилася новина, що через 7 місяців після пологів Ріанна нібито завагітніла втретє.

Тоді про це стверджували закордонні таблоїди. Вони наголошували на тому, що мали розмову з близькими до оточення співачки людьми. Одне з медіа додало, що хіп-хоп подружжя цього разу очікуватиме донечку.

Як бачимо, чутки лишилися чутками.

Нагадаємо, що артистка разом з чоловіком - відомим репером ASAP Rocky - виховують двох синів. У травні 2022 року співачка народила сина Різза, а в серпні 2023 року - Ріота.

На тлі чуток про вагітність. Ріанна показалася у прозорій нижній білизні: спокусливі фото

ASAP Rocky з сином (фото:instagram.com/badgalriri)

Раніше ми писали, що співачка Настя Каменських розповіла чи користується "уколами краси".

Також писали, що Марія Яремчук публічно звернулася до брата, який заявив про їхні складні стосунки.

При створенні матеріалу було використано джерела: пост з Instagram-сторінки бренду "Savage x Fenty" і новину про третю вагітність співачки видання "MediaTakeOut".

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