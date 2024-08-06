Яремчук впервые прокомментировала свое материнство: "Самая большая радость в жизни"
Мария Яремчук, которая недавно вернулась в сеть после длительного отсутствия, высказалась о рождении первенца. Певица призналась, что счастлива быть матерью.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы для канала М1 рассказывает об этом подробнее.
Что сказала Яремчук
Известная артистка заметила, что после рождения малыша сложно вернуться к привычному темпу жизни. Однако теперь, по ее словам, она получила совершенно иное содержание.
"Это невозможно - прийти в привычный темп на первых месяцах, когда только ребеночек появился. Это совсем другая жизнь уже. Совсем другая, но, конечно, она получила новое содержание. Это самая большая радость в мире - дети", - сказала Мария.
Кроме того, знаменитость ответила на вопрос ведущей по поводу сплетен в прессе о себе. Так, она заявила, что в подавляющем большинстве спокойно к этому относится, поскольку такая ситуация является "естественной для артиста".
"Да, я никого себе не трогала, но оно что-то себе там закрутилось в СМИ. Но ничего страшного. Это естественное явление для артиста. Почитала, отложила - и все", - подчеркнула селебрити.
Певица прокомментировала тему материнства (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)
Что Яремчук говорила о своей беременности
Дочь Назария Яремчука стала мамой в конце весны этого года. Именно тогда в СМИ начала появляться соответствующая информация.
Певица вышла на связь лишь вскоре и возмутилась, что Черновицкий перинатальный центр "слил" прессе информацию о рождении ее сына, которая была конфиденциальной.
Кроме того, исполнительница обратилась к подписчикам с эмоциональным призывом по поводу того, что общество должно уважать не только уважать личные границы каждого, но и "защищать права матерей и их здоровье, психическое в том числе".
Также в сети ходили слухи о том, что отцом ребенка звезды является Александр Пономарев, но она опроверг такие предположения.
"Благодаря утвердительным заголовкам даже соседи теперь не шутливо спрашивают: "А где Саша? Это правда?". Даже неудобно перед женой Саши, что уж говорить о том, как это читать отцу моего сына", - высказывалась звезда украинской сцены.
Мария Яремчук недавно подтвердила, что стала матерью (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)
Что известно о личной жизни Марии
Певица, которая на данный момент приостановила свою музыкальную карьеру, не спешит раскрывать своего избранника. Тему личной жизни она предпочитает держать в секрете.
Также Яремчук публично обратилась к брату, который заявлял об их сложных отношениях.
Тем временем Рианна на фоне слухов о беременности показалась в прозрачном нижнем белье.