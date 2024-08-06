Яремчук впервые прокомментировала свое материнство: "Самая большая радость в жизни"

Мария Яремчук, которая недавно вернулась в сеть после длительного отсутствия, высказалась о рождении первенца. Певица призналась, что счастлива быть матерью.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы для канала М1 рассказывает об этом подробнее.

Что сказала Яремчук

Известная артистка заметила, что после рождения малыша сложно вернуться к привычному темпу жизни. Однако теперь, по ее словам, она получила совершенно иное содержание.

"Это невозможно - прийти в привычный темп на первых месяцах, когда только ребеночек появился. Это совсем другая жизнь уже. Совсем другая, но, конечно, она получила новое содержание. Это самая большая радость в мире - дети", - сказала Мария.

Кроме того, знаменитость ответила на вопрос ведущей по поводу сплетен в прессе о себе. Так, она заявила, что в подавляющем большинстве спокойно к этому относится, поскольку такая ситуация является "естественной для артиста".

"Да, я никого себе не трогала, но оно что-то себе там закрутилось в СМИ. Но ничего страшного. Это естественное явление для артиста. Почитала, отложила - и все", - подчеркнула селебрити.

Певица прокомментировала тему материнства (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)

Что Яремчук говорила о своей беременности

Дочь Назария Яремчука стала мамой в конце весны этого года. Именно тогда в СМИ начала появляться соответствующая информация.

Певица вышла на связь лишь вскоре и возмутилась, что Черновицкий перинатальный центр "слил" прессе информацию о рождении ее сына, которая была конфиденциальной.

Кроме того, исполнительница обратилась к подписчикам с эмоциональным призывом по поводу того, что общество должно уважать не только уважать личные границы каждого, но и "защищать права матерей и их здоровье, психическое в том числе".

Также в сети ходили слухи о том, что отцом ребенка звезды является Александр Пономарев, но она опроверг такие предположения.

"Благодаря утвердительным заголовкам даже соседи теперь не шутливо спрашивают: "А где Саша? Это правда?". Даже неудобно перед женой Саши, что уж говорить о том, как это читать отцу моего сына", - высказывалась звезда украинской сцены.

Мария Яремчук недавно подтвердила, что стала матерью (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Что известно о личной жизни Марии

Певица, которая на данный момент приостановила свою музыкальную карьеру, не спешит раскрывать своего избранника. Тему личной жизни она предпочитает держать в секрете.