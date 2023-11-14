Рекрутинг у ЗСУ 2023: які вакансії пропонують українцям і скільки платять

Старший навідник міномета

Ця позиція відкрита у 114-й окремій бригаді територіальної оборони. Серед обов'язків кандидата:

виконання бойових задач у складі мінометного розрахунку

постійне підтримання бойової готовності мінометного озброєння та боєприпасів

навчання та вдосконалення власних навичок

дотримання військової дисципліни, виконання наказів

Досвід військової служби буде перевагою. Серед інших вимог вміння рахувати, хороша фізична підготовка та готовність працювати в зоні активних бойових дій. Зарплата - від 20 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби.

Гранатометник Таку людину шукають до 3-ї ОШБр, яку сформували на базі підрозділу територіальної оборони "Азов". Обов'язки: виконання бойових задач у складі підрозділу

утримання зброї в справному стані

робота з АГС, РПГ чи СПГ Сума грошового забезпечення варіюється від 20 000 до 150 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби. Зарплати, які пропонують в ЗСУ, коливаються від 20 до 150 000 гривень (фото: РБК-Україна / Віталій Носач) Розробник програмного забезпечення (Python)

Не військові позиції в ЗСУ також потрібні, зокрема, для аналітичної обробки даних, верстки сайту тощо. Ця вакансія передбачає службу в спеціалізованій військовій частині МОУ.

До обов'язків співробітника будуть входити:

розробка та підтримка інфраструктури для збору, трансформації та аналітичної обробки даних

імплементація запропонованих статистичних методів

рефакторинг наявних рішень з використанням кращих практик розробки ПЗ

створення технічної документації для обраних архітектурних рішень

Зазвичай у таких вакансіях не вказують заробітної плати, однак пишуть, що вона нараховується за стандартами ЗСУ. Серед умов роботи зазначено:

можливість переведення чинних військовослужбовців (починаючи від молодших офіцерів)

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом

можливість служби для обмежено придатних військовослужбовців

можливість працевлаштування цивільним працівником