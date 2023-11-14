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Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят

Как работает рекрутинг в ВСУ (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Министерство обороны приступило к программе рекрутинга в ВСУ. Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекрутинговый ресурс Lobby X рассказывает, какие вакансии уже доступны и какие зарплаты предлагают.

Старший наводчик миномета

Эта позиция открыта в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны. Среди обязанностей кандидата:

  • выполнение боевых задач в составе минометного расчета
  • постоянное поддержание боевой готовности минометного вооружения и боеприпасов
  • обучение и совершенствование собственных навыков
  • соблюдение военной дисциплины, исполнение приказов

Опыт военной службы будет преимуществом. Среди других требований умение считать хорошая физическая подготовка и готовность работать в зоне активных боевых действий. Зарплата - от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Гранатометчик

Такого человека ищут в 3-й ОШБр, сформированный на базе подразделения территориальной обороны "Азов".

Обязанности:

  • выполнение боевых задач в составе подразделения
  • содержание оружия в исправном состоянии
  • работа с АГС, РПГ или СПГ

Сумма денежного довольствия варьируется от 20 000 до 150 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Предлагаемые в ВСУ зарплаты колеблются от 20 до 150 000 гривен (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Разработчик программного обеспечения (Python)

Не военные позиции в ВСУ также нужны, в частности, для аналитической обработки данных, верстки сайта и т. п. Эта вакансия предусматривает службу в специализированной воинской части МОУ.

В обязанности сотрудника будут входить:

  • разработка и поддержка инфраструктуры для сбора, трансформации и аналитической обработки данных
  • имплементация предложенных статистических методов
  • рефакторинг имеющихся решений с использованием лучших практик разработки ПО
  • создание технической документации для избранных архитектурных решений

Обычно в таких вакансиях не указывают заработную плату, однако пишут, что она начисляется по стандартам ВСУ. Среди условий работы отмечено:

  • возможность перевода действующих военнослужащих (начиная с младших офицеров)
  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту
  • возможность службы для ограниченно годных военнослужащих
  • возможность трудоустройства гражданским работником

Врач-психолог

Работа предусматривает службу в военном госпитале НГУ. Специалист должен осуществлять психопрофилактику среди военнослужащих по развитию психических, психосоматических и поведенческих расстройств, а также оказывать соответствующую помощь.

Высшее образование по специальности "Медицинская психология" или "Медицинская и психологическая реабилитация", прохождение интернатуры по специальности "Медицинская психология" и опыт работы в этой сфере обязательны.

По возможности могут быть командировки. Зарплата стартует от 25 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Сапер

Ищут для работы в 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Работа заключается в поиске и обезвреживании мин и снарядов, организации проходов в минно-взрывных зонах противника и ликвидации взрывоопасных предметов.

Для кандидатов обязательны знания минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и готовность овладеть специальностью саперного дела.

Работодатели гарантируют обучение, поддержку и денежное довольствие от 20 000 до 100 000 гривен.

Для работы сапером обязательно нужны соответствующие знания и навыки (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Штурмовик

Тактическая группа "Реванш" ищет штурмовика для выполнения штурмовых и разведывательных боевых задач.

Условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту
  • возможность службы для ограниченно годных военнослужащих
  • перевод не предусмотрен
  • полное материальное обеспечение
  • квалифицированная подготовка в учебном центре
  • обеспечение формой и вещевым имуществом
  • питание за счет государства
  • безвозмездная медицинская помощь военнослужащим в военных медучреждениях
  • санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей
  • полный пакет социальных выплат
  • денежное довольствие от 50 000 до 120 000 гривен

Повар

Требуется 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Среди требований к кандидату опыт работы поваром от одного года, умение приготовить блюдо из имеющихся продуктов и стрессоустойчивость.

Денежное довольствие обещают от 50 000 гривен.

 

Ранее мы рассказывали о том, что бригада "Азов" приглашает на службу через известный сайт по поиску работы.

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