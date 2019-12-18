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Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото

STYLERЖиття    18.12.2019 - 19:37
Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото
Погода в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Потепління в Україні стало причиною аномалії у Львові

Погода в Україні зими в цьому році підносить сюрпризи. Рекордні +16 в середині грудня привели до того, що вчора, 17 грудня, у Львові розцвіла калина разом з магнолією. Про це повідомляє Євгенія Полікарпова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, калина повністю розцвіла, а на магнолії з'явилися бруньки завбільшки 2 сантиметри. Крім того, на деревах з'явлюся яблука, які немов свіжі, а ліщина пустила свіжі паростки.

Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фотоРекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото

Аномалія у Львові (фото: facebook.com/Євгенія Полікарпова)

Євгенія також зазначила, що весняний процес вже пішов і бджіл чекають важкі часи.

Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото

Аномалія у Львові (фото: facebook.com/Євгенія Полікарпова)

Варто зазначити, що раніше в мережі вже показували кліматичні аномалії, які пов'язані з самою теплою температурою повітря за останні 130 років. Так на грядках в Україні почали проростати тюльпани.

Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото

Аномалія у Львові (фото: facebook.com/Євгенія Полікарпова)

Нагадаємо, що початок 2020 року може бути не таким суворим, як прогнозували народні синоптики і деякі погодні ресурси. Очікується, що в січні в Україну з Середземномор'я прийде тепле повітря.

Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото

Аномалія у Львові (фото: facebook.com/Євгенія Полікарпова)

При цьому температура повітря в першому місяці нового року місцями складе до 10 градусів тепла. А що стосується опадів, то дощів буде значно більше ніж снігу.

Рекордне потепління призвело до аномалії у Львові: вражаючі фото

Аномалія у Львові (фото: facebook.com/Євгенія Полікарпова)

Варто зазначити, що морози все-таки прийдуть в Україну, але похолодання не буде різким і сильним, про що говорили деякі синоптики.

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