Река превратилась в могильник: на Волыни назревает экологическая катастрофа (видео)

На Волыни местные жители бьют тревогу из-за экологической катастрофы на реке Путиловка в Киверцовском районе. Несколько дней назад эта гидрологическая достопримечательность превратилась в настоящий могильник. Кроме того, мор рыбы был замечен на городском озере в Нововолынске. Об этом рассказал Борис Бабийчук на своей странице в Facebook.

Также мужчина опубликовал соответствующие фото.

Он пишет, что нет никакой реакции на происходящее ни со стороны местных властей, ни от рыбоохранной службы, ни от госпродпотребслужбы.

"Что повлекло гибель рыбы, загрязнение или нехватка кислорода - неизвестно", - говорится в публикации.

Фото: facebook.com/babiijchuk

Также сообщается, что в селе Башлыки Киверцовского района местные увидели в русле реки Путиловка тысячи мертвых рыб. Предварительно ей были устланы берега пруда, из которого арендатор ООО "Цумань-рыб" Людмила Попык (депутат поселкового совета) распорядилась спустить воду, передает местное издание "ВолиньUA".

Пару дней назад в результате продолжения спуска воды из одного из прудов, арендодатель сбросил всю погибшего рыбу в русло Путиловки.

Видео: YouTube / Волинь UA

В результате в окрестностях появилась сильная вонь. Люди вызвали полицию, но правоохранители якобы с первого раза проигнорировали жалобу, но впоследствие пообещали выехать на место происшествия. К слову, сама Попык также вызывала правоохранителей на место спуска воды из пруда - она рассказывала, что местные жители не дают забрать рыбу из водоема.

Фото: volynua.com

Отмечается, ято конфликт вокруг прудов Киверцовского района около села Башлыки назревал давно. Руководство "Цумань-рыба" запрещало местным жителям ловить рыбу, отдыхать и купаться в прудах. Предприятие орендует пруды площадью 176 гектаров.

На днях, работники "Цумань-рыба" при спуске воды из пруда разрушили дамбу. Местные жители считают, что произошел несанкционированный спуск воды.

Видео: YouTube / Волинь UA

Длина реки Путиловка составляет 57 км. Река в пределах Млинивского и Ровенского районов Ровенской области и Киверцовского района Волынской области. Путиловка является водоприемником осушительных систем. В низовьях построен водохранилище, есть ставки для рыбоводства.

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