Річка перетворилася на могильник: на Волині назріває екологічна катастрофа (відео)

На Волині місцеві жителі б'ють на сполох через екологічну катастрофу на річці Путилівка в Ківерцівському районі. Кілька днів тому ця гідрологічна пам'ятка перетворилася на справжній могильник. Крім того, мор риби був помічений на міському озері у Нововолинську. Про це розповів Борис Бабійчук на своїй сторінці в Facebook.

Також чоловік опублікував відповідні фото.

Він пише, що немає жодної реакції на події ані з боку місцевої влади, ані від рибоохоронної служби, ані від держпродспоживслужби.

"Що спричинило загибель риби, забруднення або нестача кисню - невідомо", - йдеться у публікації.

Фото: facebook.com/babiijchuk

Також повідомляється, що в селі Башлики Ківерцівського району місцеві побачили в руслі річки Путилівки тисячі мертвих рибин. Попередньо нею були вистелені берега ставу, з якого орендар ТОВ "Цумань-риб" Людмила Попик (депутат селищної ради) розпорядилася спустити воду, передає місцеве видання "ВолиньUA".

Кілька днів тому в результаті продовження спуску води з одного зі ставків, орендодавець скинув всю мертву рибу в русло Путилівки.

Відео: YouTube / Волинь UA

У результаті в околицях з'явилася сильна сморід. Люди викликали поліцію, але правоохоронці нібито з першого разу проігнорували скаргу, але згодом пообіцяли виїхати на місце події. До речі, сама Попик також викликала правоохоронців на місце спуску води з ставка - вона казала, що місцеві жителі не дають забрати рибу з водойми.

Фото: volynua.com

Зазначається, що конфлікт навколо ставків Ківерцівського району біля села Башлики назрівав давно. Керівництво "Цумань-риба" забороняло місцевим жителям ловити рибу, відпочивати і купатися в ставках. Підприємство арендує ставки площею 176 гектарів.

На днях, працівники "Цумань-риба" при спуску води зі ставка зруйнували греблю. Місцеві жителі вважають, що стався несанкціонований спуск води.

Відео: YouTube / Волинь UA

Довжина річки Путилівки становить 57 км. Річка в межах Млинівського та Рівненського районів Рівненської області та Ківерцівського району Волинської області. Путилівка є водоприймачем осушувальних систем. У пониззі побудовано водосховище, є ставки для рибництва.

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