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В центральном парке Запорожья экологическая катастрофа: вонь отравляет воздух

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 20:53
В центральном парке Запорожья экологическая катастрофа: вонь отравляет воздух
В центральном парке Запорожья экологическая катастрофа (Коллаж РБК-Украина)

В парке Запорожья Дубовая роща случилась экологическая катастрофа

В центральном парке Запорожья под названием Дубовая роща случилось ЧП. В озере прозошел массовый мор рыбы, а вонь от нее отравляет весь воздух во всеми любимом месте отдыха. Тонны мертвой рыбы плавают на поверхности. Видео экологической катастрофы опубликовали в запорожском паблике на странице в Instagram.

Пользователи сети сообщают, то это озеро давно уже никто не чистил и оно стоит грязное много лет. Никто водоемом не занимается. Во всем обвиняют директора парка Олега Комаренко. По мнению людей, это его вина.

"Тем временем в Дубовой роще происходит экологическая катастрофа. Из-за бездействия директора парка Олега Комаренко, в первом озере начался мор рыбы. Вот уже несколько лет это озеро является самым грязным в парке. Теперь оно стало мертвым. Рыба гниет, отравляя воздух всего парка. Также озеро покинули любимцы горожан, лебеди. Продолжит ли мэр города Владимир Буряк отмалчиваться, или спасет Дубовку решив проблему с озерами и уволив чиновника, который допустил экокатастрофу, покажет ближайшее время", - написали в паблике.

В центральном парке Запорожья экологическая катастрофа: вонь отравляет воздухФото: Мертвая рыба в озере (Анастасия Ткач /Facebook)

Отмечается, что из-за неприятного запаха, озеро покинули лебеди.

Как мы ранее сообщали, полуостров Крым тонет в фекалиях из-за прорыва канализационной трубы глубоководного выпуска КОС "Южные". Разрыв трубы произошел в Голубой бухте Севастополя. Из космоса видны масштабы загрязнения пляжей нечистотами. 

Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.

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