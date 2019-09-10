Город под Днепром на грани экологической катастрофы: люди остались без воды (видео)

В Днепропетровской области жители не могут пользоваться водопроводной водой
В Днепропетровской области в городе Вольногорск возникла экологическая катастрофа. Местные жители не могут пользоваться водопроводной водой, так как водозабор не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщил на своей Facebook-странице активист Виктор Звягинцев. Также он опубликовал видео, подтверждающее этот факт.
Отмечается, что 9 сентября место ЧП посетила комиссия горисполкома с представителями общественности.
Такая ситуация с водой продолжается уже вторые сутки. Местные власти утверждают, что делают все возможное, чтобы исправить ситуацию с водой.
В комментариях к посту люди высказали свое мнение по поводу эко-катастрофы.
Скриншот комментариев (Виктор Звягинцев/Facebook)
Как мы ранее сообщали, в Харькове зафиксирован масштабный мор рыбы на Октябрьском водохранилище (река Уды) и экологи начали говорить об экологической катастрофе.
А также мы писали, что в украинских водах появился очень опасный краб, который переносит серьезное заболевание и уничтожает рыбу.