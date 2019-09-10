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Город под Днепром на грани экологической катастрофы: люди остались без воды (видео)

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 10:23
Город под Днепром на грани экологической катастрофы: люди остались без воды (видео)
Эко-катастрофа под Днепром (Коллаж РБК-Украина)

В Днепропетровской области жители не могут пользоваться водопроводной водой

В Днепропетровской области в городе Вольногорск возникла экологическая катастрофа. Местные жители не могут пользоваться водопроводной водой, так как водозабор не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщил на своей Facebook-странице активист Виктор Звягинцев. Также он опубликовал видео, подтверждающее этот факт.

Отмечается, что 9 сентября место ЧП посетила комиссия горисполкома с представителями общественности.

Такая ситуация с водой продолжается уже вторые сутки. Местные власти утверждают, что делают все возможное, чтобы исправить ситуацию с водой.

В комментариях к посту люди высказали свое мнение по поводу эко-катастрофы.

  • Та не лише ж у Вільногірську.... У Вільногірську вода ще очищується додатково, а от села до Вільногірська (наприклад, Домоткань, Пушкарівка і т. д.) користуються набагато гіршою водою. Після аналізу сан.станції виявилось що норми перевищуються в тисячі разів, виявлено кишкову паличку....
  • КП ДОР "Аульський водовід" ще у 2017 році звертався до Кабінету міністрів України з пропозицією налагодити постачання якісної питної води для мешканців м. Вільногірськ, м. Верхівцево, а також прилеглих селищ Верхньодніпровського та Криничанського районів, шляхом будівництва нового водопроводу. Фінансування розробки та реалізації проектів по водозабезпеченню територіальних громад можливо в межах загальнодержавної цільової програми "Питна вода України".

Город под Днепром на грани экологической катастрофы: люди остались без воды (видео)Скриншот комментариев (Виктор Звягинцев/Facebook)

Как мы ранее сообщали, в Харькове зафиксирован масштабный мор рыбы на Октябрьском водохранилище (река Уды) и экологи начали говорить об экологической катастрофе.

А также мы писали, что в украинских водах появился очень опасный краб, который переносит серьезное заболевание и уничтожает рыбу.

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