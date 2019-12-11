Регина Тодоренко неожиданно высказалась о Зеленском: лично знаю

Регина Тодоренко высказалась о Владимире Зеленском (Фото: коллаж РБК-Украина)

Регина Тодоренко рассказала про Владимира Зеленского в интервью Ксении Собчак

Регина Тодоренко рассказала о своем знакомстве с Владимиром Зеленским и назвала президента Украины и бывшего лидера студии "Квартал 95" приятным и интересным человеком. Известная украинская богер и экс-ведущая программы "Орел и Решка", которая живет в РФ, отметила, что остается аполитичной.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак в интервью о том, как ей удается оставаться очень популярной и в Украине, и в России, Тодоренко подчеркнула, что просто не лезет в политику и в ней не разбирается.

"Но есть своя гражданская позиция, которую я высказываю на выборах (в Украине), но я ее просто не обнародую", - сказала она.

Собчак напомнила, что после президентских выборов Регина написала в сети поздравления Зеленскому с избранием на пост главы государства: "Я так понимаю, что ты за него голосовала?"

Регина Тодоренко высказалась о Владимире Зеленском в интервью Ксении Собчак (Фото: скриншот)

"Потому что я его лично знаю... Личное знакомство дает определенные бонусы и плюсы. Я же его знаю. И он очень приятный и интересный. Я даже вспомнила, когда он баллотировался, что в Исландии в Рейкьявике мэром был комик (комедийный актер, писатель, музыкант и политик Йон Гнарр - Ред.). И подумала, а почему комик действительно не может быть президентом? Это же круто. Как мне кажеться, хороший президент - это и хороший оратор", - считает Тодоренко.

Также 29-летняя звезда рассказала, что познакомилась с Зеленским на съемках, когда еще была солисткой группы Real O (2008 - 2014 годы).

"Мы пересекались постоянно. То "95 Квартал", то еще что-то. На корпоративах постоянно пересекались. Группа КВНщиков и группа певиц - стандартный набор на дне рождения какого-нибуть олигарха", - рассмеялась Тодоренко.

Видео: Регина Тодоренко высказалась о Владимире Зеленском