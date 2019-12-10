Зеленский сделал важное заявление по итогам нормандской встречи

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подвел итоги нормандской встречи по Донбассу

По итогам нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, передает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, в результате переговоров нормандская четверка согласовала итоговый документ. Говоря о достигнутых соглашениях Зеленский заявил, что Украина готова к выполнению договоренностей, "но это дорога с двусторонним движением".

Зеленский заявил, что официально это была встреча четырех лидеров, но Украину "он представлял не один".

"Вместе со мной были все украинцы, поддержку которых я ощущал. Вместе со мной были правда, желание справедливости и достижения мира в моей родной стране", - отметил он.

По его словам, обсуждение было долгим и предметным.

"Было очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четких конкретных шагах, сроках их выполнения и получить согласие на их воплощение всеми странами-участницами", - подчеркнул президент.

Требования Украины

По словам Зеленского, украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения компонента безопасности на Донбассе. Только после этого будет возможно решение политических вопросов.

Полное прекращение огня начнется до конца 2019

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Россия обсудили много и согласовали некоторые очень важные вещи". Первое - это неотложные меры по стабилизации ситуации на востоке Украины. Это полное, всесторонее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Мандат ОБСЕ и круглосуточный мониторинг

По его словам, для полного мониторинга миссии ОБСЕ важен безопасный и надежный доступ ко всей территории. Также необходимо расширить мандат миссии ОБСЕ для обеспечения круглосуточного мониторинга. Стороны поддерживают разработку и реализацию обновленного плана разминирования Донбасса.

Обмен пленными

Также страны-участницы нормандского формата способствуют освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех".

"Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Красного Креста ко всем удерживаемым лицам", - отметил Зеленский.

Разведение и вопросы выборов на Донбассе

Согласовано обсуждение в рамках контактной группы дополнительных зон разведения одновременно в трех точках, которые имеют важное гуманитарное значение.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в нормандском формате через четыре месяца", - сказал президент.

Также Зеленский несколько раз обращал внимание на необходимости выведения и разоружения всех незаконных вооруженных формирований с оккупированного Донбасса. Он подчеркнул, что проведение выборов возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

"Безусловно, есть еще много вопросов, которые нам не удалось решить. И нужно обязательно это сделать в будущем", - отметил он.

Зеленский также назвал "красные линии" такие как невозможность федерализации, невозможность внешнего влияния на вектор развития Украины, невозможность компромиссов урегулирования на Донбассе путем территориальных уступок.

С чем Зеленский ехал на нормандскую встречу

Направления переговоров "нормандской четверки" Зеленский очертил следующим образом. Во-первых, украинский президент планировал согласовать обмен пленными в формате "всех на всех". Во-вторых, речь должна была идти о выведении российских войск с территории оккупированного Донбасса.

Кроме того, Зеленский планировал договориться о восстановлении контроля над участком границы России с ОРДЛО, а также о проведении местных выборов на Донбассе с дальнейшей имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера".

Отметим, до нормандского саммита украинская сторона заявляла, что хотела бы синхронизировать выборы на оккупированном Донбассе с местными выборами. По данным РБК-Украина, подготовка плана подготовки к выборам входила в план-минимум делегации Киева на переговорах.