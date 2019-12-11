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Регіна Тодоренко несподівано висловилася про Зеленського: особисто знаю

STYLERПерсони    11.12.2019 - 16:11
Регіна Тодоренко несподівано висловилася про Зеленського: особисто знаю
Регіна Тодоренко висловилася про Володимира Зеленського (Фото: колаж РБК-Україна)

Регіна Тодоренко розповіла про Володимира Зеленського в інтерв'ю Ксенії Собчак

Регіна Тодоренко розповіла про своє знайомство з Володимиром Зеленським і назвала президента України і колишнього лідера студії "Квартал 95" приємною і цікавою людиною. Відома українська богерка та екс-ведуча програми "Орел і Решка", яка живе в РФ, зазначила, що залишається аполітичною.

Відповідаючи на запитання Ксенії Собчак в інтерв'ю про те, як їй вдається залишатися дуже популярною і в Україні, і в Росії, Тодоренко наголосила, що просто не лізе в політику і в ній не розбирається.

"Але є своя громадянська позиція, яку я висловлюю на виборах (в Україні), але я її просто не оприлюднюю", - сказала вона.

Собчак нагадала, що після президентських виборів Регіна написала в мережі привітання Зеленському з обранням на пост глави держави: "Я так розумію, що ти за нього голосувала?"

Регіна Тодоренко висловилася про Володимира Зеленського в інтерв'ю Ксенії Собчак (Фото: скріншот)

"Тому що я його особисто знаю... Особисте знайомство дає певні бонуси і плюси. Я ж його знаю. І він дуже приємний та цікавий. Я навіть згадала, коли він балотувався, що в Ісландії в Рейк'явіку мером був комік (комедійний актор, письменник, музикант і політик Йон Гнарр - Ред.). І подумала, а чому комік дійсно не може бути президентом? Це ж круто. Як мені здається, хороший президент - це і хороший оратор", - вважає Тодоренко.

Також 29-річна зірка розповіла, що познайомилася із Зеленським на зйомках, коли ще була солісткою групи Real O (2008 - 2014 роки).

"Ми постійно перетиналися. То "95 Квартал", то ще щось. На корпоративах постійно перетиналися. Група КВНівців та група співачок - стандартний набір на дні народження якось олігарха", - розсміялася Тодоренко.

Відео: Регіна Тодоренко висловилася про Володимира Зеленського

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