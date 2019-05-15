Будем исправлять: Киркоров признал Крым украинским и рассказал о дружбе с Зеленским

Фото: коллаж РБК-Украина

Филипп Киркоров хочет приехать в Украину

Филипп Киркоров заявил о готовности в качестве путинского эмиссара говорить с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, на предмет улучшения отношений между странами. Также известный российский эстрадный певец и актер признался, что очень скучает по Украине, и поэтому приезжает в Крым. Таким образом артист в завуалированной форме признал, что считает окупированный РФ полуостров украинским.

В интервью журналистке и оппозиционному политику Ксении Собчак он отметил, что с радостью бы поехал в Украину, если СБУ снимет запрет. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале Собчак.

Во время беседы поднялась тема дружбы Киркорова с Зеленским (они вместе снимались в нескольких фильмах). В то же время артист часто рассказывает о своей любови к Путину. В этом контексте Собчак отметила, что Филипп может навлечь на себя гнев российского президента, если "твой друг позвонит тебе и скажет - "Филя, наши у власти, приезжай в страну, хочу твой концерт", и ты понимаешь, что если поедешь, Путин тебе не то, что шахматы больше не подарит..."

Фото: Филипп Киркоров и Ксения Собчак (скриншот)

На удивление Киркорова она напомнила, что между РФ и Украиной плохие отношения, а "у Зеленского тоже риторика антироссийская".

"Кто-то должен их восстанавливать. Будем исправлять, буду говорить с другом. Если мне выпадет эта миссия, чтобы наладить отношения и сделать "мостик дружбы", я поеду в Украину. Если СБУ пустит", - заявил Киркоров.

Филиппа Киркорова внесли в базу "Миротворец" (Скрин myrotvorets.center)

На уточняющий вопрос, готов ли он это делать "в качестве путинского эмиссара", певец ответил утвердительно: "А почему нет?!"

Далее Собчак поинтересовалась у Киркорова, скучает ли он по Украине.

"Очень скучаю! Поэтому и в Крым приезжаю на гастроли. И понимаю, что влеку на свою голову бедную все эти ужасные (санкции)", - рассказал Филипп.

Фото: Филипп Киркоров (скриншот)

"Ну тебе же могут просто визу закрыть в Америку", - напомнила ему Собчак о последствиях нарушения правил въезда в Украину с территории РФ.

"Я как-то меньше всего об этом думаю, но дело в том, что в Крым приезжают те же люди, и они так же хотят слушать музыку и отдыхать. Почему я должен лишать их отдыха и возможности слушать мои песни? Ради чего, ради каких виз? Это не правильно будет принципиально не ехать в Крым. И что? Ну и кому от этого станет легче?" - поделился мыслями Киркоров.

Фото: Филипп Киркоров (скриншот)

Певец добавил, что если бы его пускали в Украину, то он бы ездил.

"А если бы тебе посоветовали бы "старшие товарищи" в России не ездить в Украину?" - спросила Ксения.

Фото: Филипп Киркоров и Ксения Собчак (скриншот)

"Ну значит наверное бы не ездил", - признался Киркоров.

"Все понятно", - вздохнула Собчак.

Видео: YouTube / Ксения Собчак

Как сообщалось ранее, Филипп Киркоров устроил громкий скандал на похоронах российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни.

Напомним, что отец Филиппа Киркорова Бедрос ранее рассказывал, что Украина, Латвия и Эстония - это не государства и никогда ими не были.