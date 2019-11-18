ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посылали друг друга: Кошевой рассказал о ссорах с Зеленским

STYLERПерсоны    18.11.2019 - 10:50
Посылали друг друга: Кошевой рассказал о ссорах с Зеленским
Кошевой рассказал о ссоре с Зеленским (коллаж РБК-Украина)

Евгений Кошевой признался, что ставало причиной ссор с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой сейчас лучшие друзья. Но бывали случаи, когда звезды "Квартала 95" ссорились. Правда, ненадолго. О причинах таких ссор рассказал Кошевой в интервью Дмитрию Гордону.

По словам нынешнего лидера "Квартала 95", они с Зеленском ссорились разве что во время работы над новыми сценариями и написанием шуток, одним словом - в творческом процессе.

"Орали друг на друга, посылали друг друга в задницу…" - сказал Кошевой, добавив, что до драк никогда не доходило.

"Мы никогда не дрались... Я никогда не дрался с президентом, да", - отметил юморист.

При этом Кошевой подчеркнул, что на сегодняшний день он является лучшим другом президента.

"Как был, так и остался. Был лучшим другом Владимира Зеленского - стал лучшим другом президента... Как Сашка Пикалов сказал: я единственный в мире бедный кум президента. У нас есть свои приоритеты, мы не гонимся за какими-то быстрыми деньгами…" - отметил актер.

Также звезда юмористических шоу в интервью признался, что до сих пор советуется с Зеленским по поводу каких-то творческих вопросов, связанных с "Кварталом 95".

"Мы советуемся только по творчеству... Ну, не могу сказать, что советуемся. Скажем так, при встрече рассказываем некоторые шутки, чтобы его немножко расслабить. Ну, поржет, нормально", - сказал Кошевой.

Евгений Кошевой рассказал о дружбе и ссорах с Владимиром Зеленским

Зеленскому сейчас трудно: Сенцов откровенно высказался о президенте Зеленский издал указ: автомобилистов ждет неприятный "сюрприз"
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕвгений Кошевой
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь