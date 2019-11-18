Посылали друг друга: Кошевой рассказал о ссорах с Зеленским

Кошевой рассказал о ссоре с Зеленским (коллаж РБК-Украина)

Евгений Кошевой признался, что ставало причиной ссор с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой сейчас лучшие друзья. Но бывали случаи, когда звезды "Квартала 95" ссорились. Правда, ненадолго. О причинах таких ссор рассказал Кошевой в интервью Дмитрию Гордону.

По словам нынешнего лидера "Квартала 95", они с Зеленском ссорились разве что во время работы над новыми сценариями и написанием шуток, одним словом - в творческом процессе.

"Орали друг на друга, посылали друг друга в задницу…" - сказал Кошевой, добавив, что до драк никогда не доходило.

"Мы никогда не дрались... Я никогда не дрался с президентом, да", - отметил юморист.

При этом Кошевой подчеркнул, что на сегодняшний день он является лучшим другом президента.

"Как был, так и остался. Был лучшим другом Владимира Зеленского - стал лучшим другом президента... Как Сашка Пикалов сказал: я единственный в мире бедный кум президента. У нас есть свои приоритеты, мы не гонимся за какими-то быстрыми деньгами…" - отметил актер.

Также звезда юмористических шоу в интервью признался, что до сих пор советуется с Зеленским по поводу каких-то творческих вопросов, связанных с "Кварталом 95".

"Мы советуемся только по творчеству... Ну, не могу сказать, что советуемся. Скажем так, при встрече рассказываем некоторые шутки, чтобы его немножко расслабить. Ну, поржет, нормально", - сказал Кошевой.

Евгений Кошевой рассказал о дружбе и ссорах с Владимиром Зеленским