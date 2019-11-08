Наташа Королева о Зеленском: он мне юбочку поправлял (видео)

Наташа Королева раскрыла пикантную деталь о Владимире Зеленском
Наташа Королева призналась, что Владимир Зеленский когда-то "поправлял ей юбочку". Судя по всему, это было во время одного из концертов, на которых российская певица с украинскими корнями часто пересекалась с актерами студии "Квартал 95".
Об пикантном инциденте певица поведала в новом выпуске шоу "Пятница с Региной", ведущей которой является украинка Регина Тодоренко.
Отметим, что бывшая звезда шоу "Орел и Решка" сначала задала вопрос мужу Королевой - Сергею Глушко, более известному как Тарзан. Тодоренко спросила, к кому он больше всего ревнует Наташу.
На этот вопрос Глушко ответил лаконично: "К президенту". Но при этом Тарзан не уточнил - к главе какого именно государства. И политик ли это вообще.
Наташа Королева и Тарзан
"К президенту России? Правда? Или Президент - это имя собаки" - не скрывала удивления Регина.
"О, интересно... Это к какому президенту ты меня ревнуешь? Или к этому, который новый в Украине..." - обратилась Королева к мужу.
"К Зеленскому?" - уточнила Тодоренко.
"К Зеленскому? Он мне юбочку поправлял", - игриво сказала певица.
Отметим, что говоря о президенте Украины, Королева специально исковеркала его фамилию, несколько раз произнеся ее через "э" - "Зэлэнскый".
Наташа Королева и Тарзан в гостях у Регины Тодоренко (смотреть с 08:55)
Напомним, что ранее Наташа Королева со слезами на глазах обращалась к Владимиру Зеленскому, чтобы он разрешил ей въезд в Украину.