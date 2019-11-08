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Наташа Королева о Зеленском: он мне юбочку поправлял (видео)

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 15:06
Наташа Королева о Зеленском: он мне юбочку поправлял (видео)
Наташа Королева рассказала о Зеленском (коллаж РБК-Украина)

Наташа Королева раскрыла пикантную деталь о Владимире Зеленском

Наташа Королева призналась, что Владимир Зеленский когда-то "поправлял ей юбочку". Судя по всему, это было во время одного из концертов, на которых российская певица с украинскими корнями часто пересекалась с актерами студии "Квартал 95".

Об пикантном инциденте певица поведала в новом выпуске шоу "Пятница с Региной", ведущей которой является украинка Регина Тодоренко.

Отметим, что бывшая звезда шоу "Орел и Решка" сначала задала вопрос мужу Королевой - Сергею Глушко, более известному как Тарзан. Тодоренко спросила, к кому он больше всего ревнует Наташу.

На этот вопрос Глушко ответил лаконично: "К президенту". Но при этом Тарзан не уточнил - к главе какого именно государства. И политик ли это вообще.

Наташа Королева о Зеленском: он мне юбочку поправлял (видео)

Наташа Королева и Тарзан

"К президенту России? Правда? Или Президент - это имя собаки" - не скрывала удивления Регина.

"О, интересно... Это к какому президенту ты меня ревнуешь? Или к этому, который новый в Украине..." - обратилась Королева к мужу.

"К Зеленскому?" - уточнила Тодоренко.

"К Зеленскому? Он мне юбочку поправлял", - игриво сказала певица.

Отметим, что говоря о президенте Украины, Королева специально исковеркала его фамилию, несколько раз произнеся ее через "э" - "Зэлэнскый".

Наташа Королева и Тарзан в гостях у Регины Тодоренко (смотреть с 08:55)

Напомним, что ранее Наташа Королева со слезами на глазах обращалась к Владимиру Зеленскому, чтобы он разрешил ей въезд в Украину.

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