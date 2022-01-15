За эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму: как выглядит монета

В чем уникальность монеты

Так, уникальность этой монеты в том, что она была выпущена специально для наборов 2003 года, но в обращение они не пошли.

Сама монета нечищеная и немытая, материалом для создания монеты послужила бронза из алюминия.

Отметим, что за данным лотом следит 35 человек.

К тому же монету можно приобрести лично у продавца в Киеве, или получить почтой.

В украине продают уникальные 50 копеек (violity)