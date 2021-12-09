В Украине 2 гривны могут принести немалую сумму: как выглядит уникальная монета (фото)

В Украине выставили на продажу уникальную монету номиналом в 2 гривны. В частности, ее оценили в 55 долларов (1500 гривен).

Так, монета была выпущена в 1997 году, через год после принятия новой Конституции Украины. Сама монета и посвящена первой годовщине принятия нового Основного Закона страны.

Монета изготовлена из мельхиора. До окончания аукциона остается 3 дня.

В Украине за монету в 2 гривны просят 1,5 тысячи (violity)