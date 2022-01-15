За ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму: як виглядає монета

У чому унікальність монети

Так, унікальність цієї монети у тому, що вона була випущена спеціально для наборів 2003 року, але в обіг вони не пішли.

Сама монета нечищена і немита, матеріалом для створення монети послугувала бронза з алюмінію.

Зазначимо, що за даним лотом слідкує 35 людей.

До того ж монету можна придбати особисто у продавця в Києві, або ж отримати поштою.

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