Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме

"Теперь у нас в акушерско-гинекологическом отделении КНП ЦНМЛ при рождении ваш малыш получит собственную бирочку. Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!" – так подписали работники родильного дома новые бирки для новорожденных.

Новые бирки для новорожденных спровоцировали скандал

Новый дизайн бирок для новорожденных детей вызвал неоднозначную реакцию в социальной сети. Некоторым мамам идея пришлась по душе и они даже попросили выписать такие бирки своим малышам задним числом.

Других пользователей такой дизайн откровенно возмутил, так как бирки очень похожи на те, которые цепляют на товары.