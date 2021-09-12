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Дитина - не річ: у мережі розгорівся скандал через бирки для немовлят у пологовому будинку

Автор: Анна Шиканова

У Нововолинську медики вирішили видавати новонародженим незвичайні бирки. На спеціальній листівці буде вказуватися стать дитини, вага, зріст і інша інформація. Одна відмінна риса - картки виглядають як бирки на одяг. У мережі нововведенням не дуже задоволені.

Фотографії нових бирок для новонароджених розмістили на сторінці Нововолинської лікарні в Facebook.

"Тепер у нас в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП ЦНМЛ при народженні ваш малюк отримає власну бирочку. Як це мило, правда? Зроблено з любов'ю. Ми вдосконалюємося для вас!"- так підписали працівники пологового будинку нові бирки для новонароджених.

Нові бирки для новонароджених спровокували скандал

Новий дизайн бирок для новонароджених дітей викликав неоднозначну реакцію в соціальній мережі. Деяким мамам ідея припала до душі й вони навіть попросили виписати такі бирки своїм малюкам заднім числом.

Інших користувачів такий дизайн відверто обурив, оскільки бирки дуже схожі на ті, які чіпляють на товари.

  • У нас були вирізані з клейонки!
  • А чи не час давати нормальні бирочки, а не одноразові? У всьому цивілізованому світі вже давно нормальні бирки, які залишаються на все життя, якщо потрібно.
  • Бирочки? Це все добре, але краще б грошову допомогу видавали хоч символічну.
  • Я у 2017 році народжувала в Києві, то сама купувала браслетики - вони були в списку на пологи.
  • Ні, це не мило! Знаки з етикеток для одягу. Дитина - не річ, вона людина. Якщо дитину народила самотня мама і тато відмовився визнавати батьківство? Як їй на цей цінник реагувати?
  • Я не проти цікавого креативу, але – за коректність і толерантність.
  • Чому дитину "зроблено"? Вона в нормальній ситуації народжена з любов'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розгорається скандал через Леніна і Тіматі в шкільних підручниках України.

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