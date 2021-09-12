Дитина - не річ: у мережі розгорівся скандал через бирки для немовлят у пологовому будинку

У Нововолинську медики вирішили видавати новонародженим незвичайні бирки. На спеціальній листівці буде вказуватися стать дитини, вага, зріст і інша інформація. Одна відмінна риса - картки виглядають як бирки на одяг. У мережі нововведенням не дуже задоволені.
Фотографії нових бирок для новонароджених розмістили на сторінці Нововолинської лікарні в Facebook.
"Тепер у нас в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП ЦНМЛ при народженні ваш малюк отримає власну бирочку. Як це мило, правда? Зроблено з любов'ю. Ми вдосконалюємося для вас!"- так підписали працівники пологового будинку нові бирки для новонароджених.
Нові бирки для новонароджених спровокували скандал
Новий дизайн бирок для новонароджених дітей викликав неоднозначну реакцію в соціальній мережі. Деяким мамам ідея припала до душі й вони навіть попросили виписати такі бирки своїм малюкам заднім числом.
Інших користувачів такий дизайн відверто обурив, оскільки бирки дуже схожі на ті, які чіпляють на товари.
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