В украинских школьных дневниках прославляют Ленина и Тимати: разгорается скандал

В школьном дневнике, который продается в Украине обнаружили возмутительный контент. Ленина в нем назвали революционером и мыслителем, а Тимати - "настоящим хищником".

Такой дневник обнаружила на рынке украинской школьной канцелярии Мария Пасельская. Об этом она написала в Twitter .

Пользовательница сети пишет, что ужаснулась от содержания дневника для украинских школьников.

"Купила дневник. Сижу в аху*", - написала женщина.

В сносках внизу полей для расписания подаются интересные факты и рассказ об исторических личностях и разных селебретис.

Так, в одной из заметок говорится, что "Владимир Ленин - самый большой пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса... учитель и вождь трудящихся по всему миру".

Фото: В дневнике для украинских школьников прославляют Ленина (twitter.com/maria89paselska)

А вот российского рэпера Тимати авторы дневника назвали "настоящим хищником", проведя параллель со Львом - его знаком Зодиака. Он, по мнению авторов, "напористый, предприимчивый", благодаря чему добился успеха.

Фото: Тимати в дневнике подан как образец для молодого поколения (twitter.com/maria89paselska)

Про диктора Сталина написано более сухо и сдержанно. Он - "советский государственный, политический и военный деятель". В то же время в заметке все-таки упомянуто об устроенном им Голодоморе в Украине.

Фото: Сталин и Голодомор попали на разворот дневника (twitter.com/maria89paselska)

Еще одной звездой дневника стала Лера Массква - объективно - сильно забытая российская звезда 2000-х.

Фото: Лера Массква на страницах дневника (twitter.com/maria89paselska)