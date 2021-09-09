В "Ощадбанке" навязывают ненужные платные услуги: "многие пенсионеры могут быть обмануты"

"Ощадбанк" попал в скандал из-за случая обмана пенсионерки, которой работница государственного финансового учреждения навязывала бесполезную платную услугу, чтобы получить переведенные ей средства.

Об инциденте рассказала дочь пенсионерки в отзывах о банке, опубликованных на сайте " Минфин ".

По словам женщины, ее мама, проживающая в Черкассах, пришла в отделение "Ощадбанка" 27/4 и обратилась к сотруднице, чтобы получить перевод средств. Та в ответ потребовала заплатить 150 гривен за страхование, которое якобы является обязательным условием получения перевода.

"При этом никаких соответствующих приказов или документов не предоставила. Мама пыталась отказаться от этой "услуги", но Иващенко В.В. настаивала, указывая, что такой указ. Мама вынуждена была обратиться в другое отделение "Ощадбанка", где ее приятно встретили и выдали средства без каких-либо принудительных страхований! Об этом даже никто не вспоминал!" - говорится в публикации.

Возмущенная женщина убеждена, что услуга страхования в первом отделении является исключительно инициативой той сотрудницы.

"Больше всего возмущает то, что многие пенсионеры могут быть обмануты таким образом, а учитывая размер нынешних пенсий, для людей этой категории это немалые деньги!" - отметила автор жалобы.

Также женщина призвала руководство "Ощадбанка" разобраться в данной ситуации и принять соответствующие меры.

В ответ в банке принесли свои извинения за инцидент, поблагодарили за сигнал и пообещали, что с указанным сотрудником "будет проведена работа, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем".