Разведчик из группы Колодяжного рассказал, как вывозили Цемаха (видео)

Александр Колодяжный погиб при спецоперации по вывозу Цемаха (Фото: коллаж РБК-Украина)

Легендарный разведчик, киборг Александр Колодяжный подорвался на мине при проведении спецоперации и погиб от ранений через две недели

Народный герой Украины, старший сержант 74-й ОМБр Александр Колодяжный с позывным "Кол" погиб при проведении спецоперации по вывозу из оккупированных территорий на Донбассе "ДНРовца" Владимира Цемаха. Воин подорвался на мине, и скончался в госпитале 11 июля - медики боролись за его жизнь две недели. Побратим легендарного разведчика, который также принимал участие в задержании террориста, рассказал подробности, как все произошло.

Солдат отдельного разведбатальона ВСУ, 47-летний киевлянин Дмитрий Гержан с позывным "Тритон" в тот день лишился ноги - ему оторвало спупню в результате подрыва на взрывчатке. В интервью "Вікна-новини" воин рассказал, как на самом деле вывозили экс-командира ПВО боевиков в Снежном Цемаха.

Сейчас разведчик находится в больнице в Ирпене и проходит реабилитацию - у Дмитрия теперь протез вместо ноги.

Дмитрий Гержан с позывным "Тритон" (Фото: скриншот)

Не смотря на серьезное ранение Колодяжного и самого Гержана, военные продолжили операцию и успешно ее завершили - бойцы эвакуировали раненых побратимов и передали Цемаха спецслужбам.

Отметим, что боевика 5 сентября выпустил из-под стражи и включили в списки для обмена. Сообщалось, что выдача Цемаха России была одним из условий обмена пленных, на чем настаивала Москва.

Владимир Цемах (Фото: twitter.com/MaryanKushnir)

Гержан рассказал, что о спецоперации разведчикам сообщили менее чем за сутки до ее проведения, и у военных было очень мало времени на разработку плана.

Операцию называют одной из самых блестящих.

"Приехал командир, сказал, что будет определенная работа и нам нужно будет занятся подготовкой к ней", - говорит Гержан.

Дмитрий Гержан рядом с Александром Колодяжным, и еще два бойца ВСУ (Фото: Courtesy Photo / radiosvoboda.org)

По военному Цемаха называли "посылкой", "грузом", "телом".

"К нам обратились наши коллеги из спецподразделения, спецслужбы Украины. На тот момент мы конечно же не знали, что это будет за личность переправляться. Потому что у нас в разведке не принято уточнять и задавать вопросы. В нашу задачу входила переправка "посылки" из неподконтрольной территории - "ДНР" - на подконтрольную - на нашу", - рассказал военнослужащий ВСУ, разведчик.

Дмитрий Гержан в результате подрыва на мине в тот день потерял ногу (Фото: скриншот)

Александр Колодяжный был непосредственным командиром "Тритона". Он погиб, так и не узнав полностью цели своего боевого задания.

"Спускались вниз, и произошел подрыв. Саша первый шел, как всегда. Он как флагман - первый идет всегда и ведет группу. Он прощупывал мины, и учитывая, что их полно, все не найдешь. Он один участок прошел, а на другой...", - сказал Гержан.

Александр "Кол" Колодяжный (Фото из открытых источников)

Колодяжный наступил на противопехотную мину, которых очень много на Донбассе на линии соприкосновения. Такие мины - с российской маркировкой - часто обнаруживают саперы. Они запрещены Женевской конвенцией.

Мины можно обнаружить только щупом или штык-ножом.

Дмитрий Гержан показывает обнаруженную противопехотную мину российского производства (Фото: скриншот)

Дмитрий знал, как нужно поступать в таких случаях, но не смотря на инструкции, все равно поспешил на помощь, и тоже подорвался.

"Это была определенная ошибка с моей стороны. Эмоции превзошли рациональные действия. Я попытался помочь, делаю шаг, и соответственно тоже подрываюсь", - рассказал "Тритон".

После ранений разведчиков доставили в больницу в Курахово, потом вертолетом в Харьковскую клинику.

После реанимации Дмитрий постоянно спрашивал у врачей о состоянии Александра, и ему отвечали: "Тяжелый, но стабильный".

"Там даже были положительные тенденции. Все мы надеялись, что Саша сможет справиться и выкарабкается и из этой передряги... Видать, была травма черепа, или контузия. Как врачи сказали, было нарушение мозга", - сказал Гержан.

Разведчик Дмитрий Гержан рассказал про спецоперацию по задержанию боевика Цемаха (Фото: скриншот)

Командир Колодяжного говорит, что когда Цемаха отпустили, у бойцов было подавленное состояние: "Все подумали, что это шаг назад, и при этом не последний".

У Дмитрия была аналогичная первая реакция, однако когда он увидел по телевизору возвращение в Украину 35 узников Кремля, он изменил мнение.

"Мне кажется, Саша, увидев бы лица родных и близких наших, был бы только доволен, что эта персона помогла возвращению наших ребят", - сказал "Тритон".

Разведчик Дмитрий Гержан рассказал про спецоперацию по задержанию боевика Цемаха и как погиб воин ВСУ Александр Колодяжный (Видео: facebook.com/viknaSTB)

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ в конце июня проникли в тыл врага и задержали в Снежном в 20 км от границы с РФ экс-командира противовоздушной обороны, фигуранта дела по сбитому оккупантами пассажирскому лайнеру, в результате чего в июле 2014 года погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа. Цемаха оглушили и под видом парализованного отца по подставным документам на его машине вывезли на подконтрольную Украине территорию. В сети есть записи с признаниями боевика относительно MH17 и как он прятал "Бук".