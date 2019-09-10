Показания Цемаха в Украине смогут использовать в международном суде, - адвокат

Фото: Владимир Цемах (скрин видеотрансляции youtube.com)

Полозов считает, что если Цемах даст новые показания в РФ, к ним будет критичное отношение

Свидетельства Владимира Цемаха, если их получили от него в Украине, могут позже использоваться во время судебного процесса по делу о сбитом "Боинге" рейса МН-17. Об этом заявил в эфире "Радио НВ" адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов.

Он отметил, что показания Цемаха должны быть учтены вместе с другими доказательствами.

"Бывают такие обстоятельства, когда свидетели умирают до трибунала или едут куда-то, теряются, но их показания, полученные в соответствии с процедурой, учитываются вместе с другими доказательствами", - сказал он.

Также адковат считает, если Цемах в России даст другие свидетельства, то к более поздним его словам будет критичное отношение в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может выдать свидетеля в расследовании крушения самолета рейса MH17 Владимира Цемаха Нидерландам.

Напомним, Владимир Цемах был обменян России на украинских заключенных 7 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского перед обменом Цемах был допрошен.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне. Позже его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики".