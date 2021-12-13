Разгневаете Черного Тигра: как нельзя украшать елку на Новый год 2022

Разносортные игрушки

В этом году лучше выбрать один стиль украшения новогодней елки, а не навешивать на праздничное дерево игрушки разных эпох, как современных, так советских.

Эксперты говорят, что такой "разносол" может разозлить Тигра, привыкшего к порядку.

Символы других восточных знаков

Даже если у вас остались игрушки с прошлых годов, лучше отложить их до того времени, когда это снова будет актуально. Символы лошадок, барашков, свиней, быков - не очень понравятся Тигру, который считается "ревнивым" знаком.

А вот различные фигурки кошечек будут вполне уместны. Ведь Тигр из семейства кошачьих, поэтому с родственниками он соперничать не будет.

Дождики и прочая мишура

Всякие дождики и пушистые гирлянды лучше даже не доставать из коробок. Подобная пестрая мишура может показаться Тигру безвкусицей.

Красные и желтые игрушки

Красный и желтый цвет отвечает за стихию огня, которая противоположна нынешнему знаку - Черному (Синему) Водяному Тигру.

Елку на 2022 год лучше наряжать во всех оттенках голубого: особенно следует обратить внимание на морские и бирюзовые цвета. Черный цвет тоже в приоритете.