Розгніваєте чорного Тигра: як не можна прикрашати ялинку на Новий рік 2022

Різносортні іграшки

Цього року краще вибрати один стиль прикраси новорічної ялинки, а не навішувати на святкове дерево іграшки різних епох, як сучасних, так радянських.

Експерти кажуть, що такий "рознос" може розлютити Тигра, який звик до порядку.

Символи інших східних знаків

Навіть якщо у вас залишилися іграшки з минулих років, краще відкласти їх до того часу, коли це знову буде актуально. Символи конячок, баранчиків, свиней, биків - не дуже сподобаються Тигру, який вважається "ревнивим" знаком.

А ось різні фігурки кішечок будуть цілком доречні. Адже Тигр з сімейства котячих, тому з родичами він змагатися не буде.

Дощики та інша мішура

Всякі дощі і пухнасті гірлянди краще навіть не діставати з коробок. Подібна строката мішура може здатися Тигру несмаком.

Червоні та жовті іграшки

Червоний і жовтий колір відповідає за стихію вогню, яка протилежна нинішньому знаку - Чорному (Синьому) Водяному Тигру.

Ялинку на 2022 рік краще наряджати у всіх відтінках блакитного: особливо слід звернути увагу на морські і бірюзові кольори. Чорний колір теж в пріоритеті.