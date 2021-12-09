Если у вас есть такие елочные игрушки, вы разбогатете к Новому году: за них дают большие деньги
В Украине можно выгодно продать елочные игрушки, которые некогда были произведены в Советском Союзе. Удачно сбыв завалявшиеся в вашей кладовке атрибуты, можно вполне оплатить новогодний стол.
Лот о продаже новогодних украшений появилось на платформе бесплатных объявлений OLX.
"Состояние хорошее. Большой голубой шар разрисован светящимися в темноте звездочками. Хорошо упаковываю. Цена за лот", - описывает товар продавец.
Игрушки находятся в Киеве и просят за набор из 18 предметов ни много ни мало - 1600 грн.
Фото: Елочные игрушки в Украине продают за большие деньги (olx.ua)
Отметим, что некоторые предметы, изготовленные в СССР, сейчас можно продать за немалые суммы. К примеру, за детскую педальную машинку "Зіронька", произведенную в послевоенные годы во Львове, просят 200 тысяч гривен.
А "бабушкин сервиз", возможно, завалявшийся в вашем серванте, может обогатить вас на 20 тысяч в национальной валюте.
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