Райдужний наліт та пінка на чаї: чому вони з'являються і чи варто хвилюватися

Дивний наліт на чаї, що нагадує скло або райдужну поверхню, часто викликає у людей занепокоєння. Багато хто припускає, що це вказує на погану якість чаю або води, з якої його заварювали.

Чому з'являється такий наліт і про що це говорить, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Чай - один із найпопулярніших напоїв у світі. Ми п'ємо його, щоб зігрітися або розслабитися, використовуємо різні сорти та змішуємо з добавками.

На класичному чорному чаї часто можна помітити райдужні розлучення, а часом - з невеликою пінкою. Здається, що до напою потрапила якась хімічна рідина.

Але таке явище пояснюється досить просто. Якщо залити заварку окропом, то поліфеноли (які присутні в чаї) вступлять у реакцію з карбонатом кальцію, який знаходиться у воді, особливо жорсткою. Це суміш сполук чаю з карбонатом кальцію та іншими солями води.

Отже, чим жорсткіше воду ми використовуємо для заварювання чаю, тим інтенсивнішим може бути райдужне явище.

Однак хвилюватися зовсім не варто - такий чай не шкідливий і пити напій можна спокійно.

І хоча багато людей не звертають увагу на райдужну плівку і готові пити такий чай, напевно, є ті, хто хотів би пити цей напій без такого нальоту. Рішення є і дуже просте - вам потрібно попередньо відфільтрувати воду або відразу використовувати м'якшу.

Також послаблює утворення такого осаду лимонна кислота, тому можна просто додати лимонний сік або часточку лимона в напій.

А ось невелика піна при заварюванні чаю з'являється з іншої причини. Органічні речовини сапоніни, які в природі містяться в чайному листі (саме вони дають гіркуватий присмак чайним напоям) - можуть впливати на утворення піни.

Друга причина - спосіб заварювання чаю. Здавалося б, що може вплинути на заварювання напою? А виявляється важливо, з якої висоти ви наливаєте воду. Якщо воду лити хаотично з великої висоти, вона нагнітає у напій велику кількість повітря, внаслідок чого з'являється піна.

Має значення і сорт чаю - маленьке листя або ті, які характерно скручені, містять більше повітря.