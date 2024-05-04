Радужный налет и пенка на чае: почему они появляются и стоит ли беспокоиться

Странный налет на чае, который напоминает стекло или радужную поверхность, часто вызывает у людей беспокойство. Многие предполагают, что это указывает на плохое качество чая или воды, из которой его заваривали.

Почему появляется такой налет и о чем это говорит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Чай - один из самых популярных напитков в мире. Мы пьем его, чтобы согреться или, чтобы расслабиться, используем разные сорта и смешиваем с добавками.

На классическом черном чае часто можно заметить радужные разводы, а порой - с небольшой пенкой. Кажется, что в напиток попала какая-то химическая жидкость.

Но объясняется такое явление довольно просто. Если залить заварку кипятком, то полифенолы (которые присутствуют в чае), вступят в реакцию с карбонатом кальция, который находится в воде, особенно жесткой. Это смесь соединений чая с карбонатом кальция и другими солями воды.

Следовательно, чем жестче воду мы используем для заваривания чая, тем интенсивнее может быть радужное явление.

Однако волноваться совершенно не стоит - такой чай не вреден и пить напиток можно совершенно спокойно.

И хотя многие люди не обращают внимание на радужную пленку и готовы пить такой чай, наверняка есть те, кто хотел бы пить этот напиток без такого налета. Решение есть и очень простое - вам нужно предварительно отфильтровать воду или сразу использовать более мягкую.

Также ослабляет образование такого осадка лимонная кислота - поэтому можно просто добавить лимонный сок или дольку лимона в напиток.

А вот небольшая пена при заваривании чая появляется по другой причине. Органические вещества сапонины, которые в природе содержатся в чайных листьях (именно они дают горьковатый привкус чайным напиткам) - могут влиять на образование пены.

Вторая причина - способ заваривания чая. Казалось бы, что еще может повлиять на заваривание напитка? А оказывается важно, с какой высоты вы наливаете воду. Если воду лить хаотично с большой высоты, она нагнетает в напиток большое количество воздуха, в результате чего появляется пена.

Имеет значение и сорт чая - маленькие листья или те, которые характерно скручены, содержат больше воздуха.