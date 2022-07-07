Как растянуть джинсы до нужного размера и длины: помогут простые способы

У всех в гардеробе есть джинсы, их можно носить днем и ночью, зимой или летом. Несмотря на то, что джинсовая ткань, как правило, долговечна, это достаточно деликатный материал, за которым нужно бережно ухаживать.

Случается так, что во время носки и многократной стирки джинсы могут быстро разойтись, сесть и стать менее комфортными. Об этом пишет Sante Plusmag.

Со временем джинсы садятся. В этом нет ничего удивительного, ведь из-за плохого ухода или чрезмерной стирки брюки теряют свою гибкость и их труднее одевать. Однако, существуют методы, которые позволяют вернуть джинсам новый вид.

Как расширить тесные джинсы

Намочите джинсы и энергично их растяните

Возьмите бутылку с пульверизатором, наполните ее теплой водой и хорошо опрыскайте джинсы. После полного смачивания ткани с силой потяните их в местах, которые нужно растянуть.

Затем, чтобы убедиться, что они идеально подходят, нужно одеть их, пока они еще влажные и носить до полного высыхания.

В частности, если джинсы все еще слишком жесткие, замочите их в растворе холодной воды, смешанной со стаканом пищевой соды и белого уксуса. Эти два натуральных продукта помогут смягчить ткань.

Важно запомнить, что запрещено сушить джинсы в сушилке. Всегда лучше сушить их во дворе.

Как растянуть джинсы (freepik)

Используйте тепло

С помощью утюга на джинсах можно растянуть очень узкие участки брюк. Затем нужно одеть их, чтобы адаптировать к своему телу.

Как правильно ухаживать за джинсами

Используйте правильное моющее средство

При стирке темных джинсов обязательно стоит использовать стиральный порошок, предназначенный специально для цветной одежды. Некоторые моющие средства содержат химические вещества, называемые "оптическими отбеливателями", которые прекрасно отбеливают белую одежду, но также могут вызывать выцветание цветной белизны.

Перед стиркой нужно вывернуть джинсы наизнанку

Выворачивание джинсов наизнанку поможет предотвратить выцветание цвета во время стирки, а также это лучший вариант для предотвращения повреждения ультрафиолетом во время сушки в сушилке.

Предварительное замачивание

Часто во время стирки цвет темных джинсов течет. Некоторые эксперты по стирке имеют очень хитрый трюк. Они предлагают замочить новые джинсы в теплой воде с добавлением соли перед первой стиркой. Соль поможет закрепить краситель.