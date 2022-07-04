ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды "на раз, два, три"

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 14:37
Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды "на раз, два, три" Фото: Как вывести пятна пота с одежды (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Желтые пятна от пота на одежде, казалось, въедаются замертво - хоть выбрасывай. Особенно страдают летом белые футболки, которые при обычной стирке уже не спасти. Но способ есть.

Как избавиться от надоедливых пятен - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказала инфлюенсер Доминика из TikTok под ником Washy_Washусе, справиться с такой проблемой поможет простой раствор.

Возьмите:

  • 2 ложки пищевой соды,
  • 1 ложку перекиси водорода,
  • 1 ложку жидкого средства для стирки,
  • 1 ложку воды

Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды &quot;на раз, два, три&quot;

Смешайте все тщательно и нанесите щеточкой (можно старой зубной щеткой) на наше пятно. Оставьте так на 1-2 часа.

Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды &quot;на раз, два, три&quot;

После этого постирайте обычным для вас способом. Результат точно вас удивит!

Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды &quot;на раз, два, три&quot;

Скриншот: До и после выведения пятна

Ранее блогер рассказала про три фрукта, с которыми ваш дом и вещи будут сиять чистотой.

Также мы писали, как в быту использовать перекись водорода. Раствор поможет в уборке и не только.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхак стирка
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь