Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды "на раз, два, три"
Желтые пятна от пота на одежде, казалось, въедаются замертво - хоть выбрасывай. Особенно страдают летом белые футболки, которые при обычной стирке уже не спасти. Но способ есть.
Как избавиться от надоедливых пятен - читайте ниже в нашем материале Styler.
Как рассказала инфлюенсер Доминика из TikTok под ником Washy_Washусе, справиться с такой проблемой поможет простой раствор.
Возьмите:
- 2 ложки пищевой соды,
- 1 ложку перекиси водорода,
- 1 ложку жидкого средства для стирки,
- 1 ложку воды
Смешайте все тщательно и нанесите щеточкой (можно старой зубной щеткой) на наше пятно. Оставьте так на 1-2 часа.
После этого постирайте обычным для вас способом. Результат точно вас удивит!
Скриншот: До и после выведения пятна
Ранее блогер рассказала про три фрукта, с которыми ваш дом и вещи будут сиять чистотой.
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