ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 16:26
Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста С чем сочетать белые джинсы (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

С наступлением лета самое время подчеркнуть золотистый загар и освежить образ с помощью светлых оттенков. В игру вступает белый цвет и одерживает победу на улицах главных столиц моды. Белые джинсы - классика летнего дресс-кода, но как же правильно их носить?

Стилист Ханна Одарченко предложила 5 ярких и модных идей, с чем носить белые джинсы летом.

С кроп-топом

Сочетать такие джинсы модницы предпочитают с легкими укороченными топами с объемными рукавами, демонстрируя кубики пресса.

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

С принтом

Белые джинсы этим летом нашли себе пару в виде футболок, гольфов и легких свитеров, декорированных разными принтами.

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

Монохромный белый образ

Девушки настолько полюбили белый цвет, что с радостью облачаются с ног до головы в монохромные образы. На улицах главенствуют белые джинсы в паре с кружевными блузами и изящными босоножками с тонкими перемычками.

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилистаКак носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

С рубашкой или блузой

В паре с расслабленной рубашкой или романтичной блузой можно отправиться в путешествие, пойти на деловую встречу или просто прогуляться по парку.

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилистаКак носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

С неоновыми элементами

Белый деним смело можно назвать классикой летнего дресс-кода: он не менее комфортный, чем модели голубых и синих расцеток, но смотрится более эффектно. А если хочется добавить яркости, на помощь приходят неоновые детали - сумки и туфли лимонного или ярко-розового цвета.

Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

С чем носить белые джинсы (фото: instagram.com/hanna_odarchenko)

Напомним, ранее стилист показал модные головные уборы лета 2022.

Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А еще писали, как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь