Растаможка дешевле и отмена штрафов: "евробляхерам" готовят новые льготы

"Евробляхерам" хотят дать больше льгот (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Раде предлагают на 180 дней отменить ставку акцизного налога для авто

В Украине водителям авто на иностранных номерах готовят приятный сюрприз - "евробляхерам" хотят дать больше времени для растаможки до вступления в силу штрафных санкций, уменьшить ее стоимость, а наказание планируют отменить.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2345, в котором предлагается временно остановить применение штрафных санкций за нарушения при перемещении автотранспорта в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины на срок 180 дней.

"Евробляхерам" хотят дать больше льгот (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Еще один законопроект этого же автора нардепа Алексея Ковалева №2342 инициирует "заморозку" на 180 дней ставки акцизного налога для авто по формуле, которая не учитывает возрастной коэффициент:

для транспортных средств, которые использовались с 5 до 8 лет - коэффициента 40,

для автомобилей, которые использовались свыше 8 лет - коэффициента 50.

Отмечается, что эти нормы распространяются только на транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Украины до вступления в силу этого проекта как закона.

Также предлагается с 1 января 2021 года вообще исключить из списка подакцизных товаров (кроме того, не нужно будет платить этот сбор на кузовы, прицепы и полуприцепы, а также мотоциклы).

Напомним, что в настоящее время ставку акциза определяют по формуле: базовая ставка умножается на коэффициент двигателя (объем цилиндров, разделенный на 1000 куб. см), и это все множится на возраст транспортного средства.

Базовая ставка для авто объемом двигателя до 3000 "кубов" - 50 евро. Если выше, то ставка поднимается до 100 евро.

Базовая ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 "кубов" - 75 евро. Если выше, то составляет 150 евро.

"Евробляхерам" хотят дать больше льгот (Фото: коллаж РБК-Украина)

Отметим, что к данной законодательной инициативе есть несколько критических замечаний автоэкспертов. Сооснователь общественной организации "Доступное авто" Михаил Катрук заявил, что он создает неравные условия, передает "Сегодня".

Когда "евробляхерам" дали возможность растаможить авто со скидкой на акциз 50%, то ей воспользовались более 200 тысяч украинских автовладельцев. А если акциз уменьшат, то это будет означать, что водители поспешили.

Кроме того, в течение года будут действовать две разные ставки акциза.

Он считает, что нужно отменить коэффициент возраста, но на постоянной основе, или же сразу отменить акциз на ввоз автотранспорта.