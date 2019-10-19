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Растаможка "евроблях": какой сюрприз подготовили для владельцев авто

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 15:29
Растаможка "евроблях": какой сюрприз подготовили для владельцев авто
Растаможка "евроблях" (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Перерегистрация "евроблях" будет происходить иначе

Для перерегистрации "евроблях" в Украине хотят ввести максимально простую формулу. Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Autonews.

Министр инфраструктуры выступает за то, чтобы сделать растаможку в Украине по грузинскому образцу, ведь в Грузии подержанные иномарки стоят в разы дешевле, чем в нашей стране.

Растаможка &quot;евроблях&quot;: какой сюрприз подготовили для владельцев автоРастаможка "евроблях" (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Растаможить авто грузинам значительно дешевле, чем украинцам, поскольку там за литр объема двигателя автомобиля платят от одного до трех долларов. Данная схема позволит не только упростить и удешевить легализацию еврономеров, но и избавиться от коррупционных схем.

Однако на данный момент это лишь идея, осуществить которую будет не так просто. Реализовать подобное будет сложно из-за Министерства финансов. Дело в том, что в бюджет уже заложены все поступления от растаможки автомобилей.

Напомним, что с 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, платить штрафы по 170 тыс. гривен.

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