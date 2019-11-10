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Парковаться в Киеве станет дороже: названа причина

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 17:15
Парковаться в Киеве станет дороже: названа причина
Парковка в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве планируют повысить стоимость парковочных услуг

В Киеве планируют повысить стоимость парковки в центре города. Это будет сделано из-за того, что в сердце столицы слишком много машин, а стоимость парковочных услуг и так давно не обновлялась. Об этом сообщил заместитель директор КП "Киевтранспарксервис" Сергей Сокальчук. Таким нововведением местные власти хотят стимулировать водителей парковать автомобили в других местах города.

"Думаю, что в ближайшее время КГГА рассмотрит вопрос о повышении тарифов. Именно для того, что мотивировать водителей парковать автомобили подальше от центра. Ведь центр Киева - историческая часть, ее планировали еще в те времена, когда о сегодняшнем количестве транспорта даже подумать не могли. И сколько бы мы не строили парковочных площадок решить проблему с парковкой невозможно. А оплата за парковку - это один из способов регулирования дорожного трафика", - сказал Сокальчук.

Парковаться в Киеве станет дороже: названа причинаВ Киеве вырастут цены на парковку (РБК-Украина)

Сейчас в столице зоны для парковки делятся на три группы: центральная, околоцентральная, зона в спальных районах.

Тарифы на парковку в этих зонах сейчас такие:

  • центральная зона - 10 гривен в час
  • околоцентральная зона - 7 гривен в час
  • зона в спальных районах: 5 гривен в час.
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