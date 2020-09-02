Как растаможить "евробляху": пошаговая инструкция для украинцев

Эксперты рассказали о растаможке "евроблях" в Украине
При покупке автомобиля на еврономерах необходимо помнить, что если он будет использоваться в Украине на постоянной основе, то нужно сделать отечественную регистрацию.
Начать таможенное оформление "евробляхи" нужно в течение 24 часов после ее ввоза на территорию Украины. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
В первую очередь автовладельцу нужно подготовить необходимый пакет документов, а именно:
После этого автомобиль необходимо отправить к той таможне, которая находится рядом к месту регистрации владельца машины. Там же на месте нужно уточнить пакет документов, чтобы быть уверенным в правильной подготовке к процедуре регистрации.
Сама регистрация авто может занять до 10 дней. После этого владелец получит вместе с номерными знаками и новый техпаспорт.
Напомним, украинских водителей предупредили, что их будут штрафовать, если они установят ЗD номерные знаки, которые стали модными в последнее время.
Ранее мы писали о том, что в Украине обязательный техосмотр могут ввести для всех транспортных средств.