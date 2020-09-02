Как растаможить "евробляху": пошаговая инструкция для украинцев

Растаможка "евроблях" в Украине (фото: РБК-Украина)

Эксперты рассказали о растаможке "евроблях" в Украине

При покупке автомобиля на еврономерах необходимо помнить, что если он будет использоваться в Украине на постоянной основе, то нужно сделать отечественную регистрацию.

Начать таможенное оформление "евробляхи" нужно в течение 24 часов после ее ввоза на территорию Украины. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В первую очередь автовладельцу нужно подготовить необходимый пакет документов, а именно:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

водительское удостоверение;

таможенная декларация;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство;

техпаспорт;

документ, подтверждающий стоимость транспортного средства.

После этого автомобиль необходимо отправить к той таможне, которая находится рядом к месту регистрации владельца машины. Там же на месте нужно уточнить пакет документов, чтобы быть уверенным в правильной подготовке к процедуре регистрации.

Сама регистрация авто может занять до 10 дней. После этого владелец получит вместе с номерными знаками и новый техпаспорт.

Напомним, украинских водителей предупредили, что их будут штрафовать, если они установят ЗD номерные знаки, которые стали модными в последнее время.

Ранее мы писали о том, что в Украине обязательный техосмотр могут ввести для всех транспортных средств.